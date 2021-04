7 séries comme The Walking Dead à regarder sur Netflix

Les morts qui marchent est l’une des séries les plus importantes de l’histoire de la télévision et a marqué une époque, attirant des millions de fans à travers le monde. La dixième saison vient de se terminer après la diffusion de ses 22 épisodes et le média américain Variété a déjà confirmé le jour où le premier chapitre de la numéro de livraison 11, prévu pour être le dernier.

Le programme 2020 basé sur les bandes dessinées de Robert Kirman a connu diverses difficultés en raison de la pandémie de coronavirus, reportant ainsi une partie de sa saison. Avec le dixième terminé, le prochain débutera le 22 août, donc les fans n’attendront pas longtemps, mais Si vous le manquez et que vous souhaitez voir des fictions similaires, nous vous montrerons ce qu’il y a sur le service de streaming Netflix. Regardez la liste!

+7 séries similaires à The Walking Dead que vous devriez voir sur Netflix:

– Aube

An: 2019

Saisons: une

Protagonistes: Sophie Simnett, Colin Ford, Alyvia Alyn Lind

Terrain: Un adolescent mène une vie post-apocalyptique normale à Los Angeles, à la recherche de sa fille tout en affrontant des gangs de rue et des adultes stupides appelés «ravins».







– Été noir

An: 2019

Saisons: une

Protagonistes: Jaime King, Christine Lee et Justin Chu Cary

Terrain: Les premiers jours de l’apocalypse zombie brûlent comme un crépuscule irrévocable. Ils ne se connaissent pas, mais ils savent que seuls ils ne survivront pas ou ne retourneront pas à leurs proches.

– Nation Z

An: 2014

Saisons: 5

Protagonistes: Kellita Smith, Keith Allan et Russell Hodgkinson

Terrain: Une équipe se lance dans une mission dangereuse pour transporter le seul survivant d’un virus zombie mortel, dans l’espoir qu’il détient la clé d’un vaccin.







– Van Helsing

An: 2016

Saisons: 4

Protagonistes: Kelly Overton, Jonathan Scarfe, Christopher Heyerdahl

Terrain: Après trois ans dans le coma, Vanessa se réveille dans un monde dominé par les vampires. Maintenant, avec un groupe de survivants, ils cherchent à résister et à riposter.







– Ash vs. Evil Dead

An: 2015

Saisons: 3

Protagonistes: Bruce Campbell, Lucy Lawless, Ray Santiago

Terrain: Trente ans plus tard, le chasseur de démons Ash Williams est de retour pour combattre un fléau de Deadites. Il a perdu une main, mais pas son style.







– Un adolescent loup

An: 2011

Saisons: 6

Protagonistes: Tyler Posey, Crystal Reed, Dylan O’Brien

Terrain: Une morsure d’animal transforme un garçon en loup-garou. Du jour au lendemain, il devient un athlète qui attire les filles, mais tout n’est pas parfait.







– Le 100

An: 2014

Saisons: 6

Protagonistes: Eliza Taylor, Paige Turco, Bob Morley

Terrain: Un siècle après que la Terre a été dévastée par un holocauste nucléaire, 100 habitants d’une station spatiale reviennent sur la planète pour déterminer si elle est habitable.