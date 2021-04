« Cyberpunk 2077 »: les fans veulent restaurer le fonctionnement sur le mur

Un nouveau mod de Cyberpunk 2077 Le fan-made ramènera la fonctionnalité de gestion de mur, une fonctionnalité qui a été initialement montrée pour le jeu avant sa sortie.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dragon Ball Super révèle les nouveaux pouvoirs de Goku et Vegeta

Le mod est disponible sur NexusMods, en est encore à un stade précoce de développement. Dans son état actuel, le mod permet aux joueurs de courir le long des murs et de viser et de tirer des armes. Pour participer à la course au mur, les joueurs doivent sauter deux fois près du mur, ce qui lancera l’animation.

Saturne, le moddeur, l’a décrit comme un travail en cours, disant aux joueurs: « Ne vous attendez à rien de mal, il peut à peine être utilisé en ce moment, c’est plus une preuve de concept pour moi. »

Il existe déjà un certain nombre de bugs connus dans le mod, tels que les joueurs peuvent mourir des dommages causés par une chute en essayant de descendre le mur et des problèmes de détection de collision. Le mod ne fonctionne pas non plus sur tous les murs.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Max Payne 3 et LA Noire DLC est maintenant gratuit sur Steam

La course au mur était une caractéristique initialement présentée par CD Projekt RED en 2018. Présenté dans une démo révélatrice du jeu lors de l’E3 2018, le personnage-joueur pouvait courir le long des murs et y adhérer à l’aide de Mantis Blades.

Indépendamment des lacunes de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED a partagé ses bénéfices estimés et son chiffre d’affaires consolidé pour 2020, qui a été l’un des plus importants au cours de ses années.