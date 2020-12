Shia LaBeouf cherche à participer à un «traitement hospitalier de longue durée», déclare un avocat

Shia LaBeouf chercherait à entrer dans un «traitement hospitalier de longue durée».

Shia LaBeouf cherche «un traitement hospitalier de longue durée», selon son avocat, après avoir été accusé d’abus de la part de FKA Twigs et d’autres. Emma McIntyre / «Shia a besoin d’aide et il le sait», a déclaré l’avocat de LaBeouf à Variety le 24 décembre. «Nous recherchons activement le type de traitement hospitalier significatif, intensif et à long terme dont il a désespérément besoin. Twigs a d’abord accusé LaBeouf d ‘«abus incessants», qui comprenaient des agressions sexuelles, des agressions et une détresse émotionnelle, au début du mois. Depuis lors, il a été renvoyé d’un prochain film et retiré des Netflix Awards. Dans une lettre au New York Times, il a répondu aux accusations peu après que Twigs eut révélé les détails de leur relation: Je ne suis pas en mesure de dire à qui que ce soit ce que mon comportement les a fait ressentir. Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement des rationalisations. J’ai été violent envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années. J’ai l’habitude de blesser les personnes les plus proches de moi. J’ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j’ai blessés. Il n’y a rien d’autre que je puisse dire. Sia a également déclaré avoir été blessée par LaBeouf. « Moi aussi, j’ai été blessé émotionnellement par Shia, un menteur pathologique, qui m’a trompé dans une relation adultère en prétendant être célibataire », a déclaré Sia sur Twitter. [Via]