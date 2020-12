« Demon Slayer » est désormais le film le plus rentable de tout le Japon

DEMON SLAYER MUGEN TRAIN A SURPASSÉ SPIRITÉ AU BUREAU DE LA BOÎTE

Après 19 ans de règne de Spirited Away en tant que champion du box-office, « Kimetsu No Yaiba: Mugen Train » l’a détrôné et est devenu le plus grand film de l’histoire du Japon.

31 700 000 000 ¥ (302,3 millions de dollars) #DemonSlayer pic.twitter.com/6PrC4PcDeP

– Ario (@Ario_Tengen)

26 décembre 2020