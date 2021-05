Le rover Perseverance de la NASA sur Mars a trouvé des roches mystérieuses (photos)

De la NASA Mars rover Persévérance commence à prendre la mesure de sa nouvelle maison Red Planet.

Au cours des cinq dernières semaines, Perseverance s’est principalement concentré sur le soutien et la documentation des vols pionniers de son petit cousin, les 4 livres de la NASA. (1,8 kilogrammes) Ingéniosité d’hélicoptère sur Mars . Mais le rover de la taille d’une voiture a également fait son propre travail scientifique en arrière-plan.

Par exemple, Perseverance a largement photographié ses environs – le sol parsemé de rochers de Mars de 28 miles de large (45 kilomètres). Cratère de Jezero , où le rover et l’hélicoptère ont atterri le 18 février – avec son système d’imagerie haute résolution Mastcam-Z.

En photos: Mission du rover Perseverance de la NASA sur la planète rouge

Le rover Perseverance de la NASA a vu ces roches avec son imageur Mastcam-Z le 27 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS)

Perseverance a également étudié plus en détail les roches voisines à l’aide de deux autres instruments: son laser SuperCam zapping et la caméra WATSON (« Wide Angle Topographic Sensor for Operations and Engineering ») à l’extrémité de son bras robotique.

L’équipe de la mission souhaite savoir si les pierres sont d’origine volcanique ou sédimentaire. Les roches volcaniques peuvent servir d’horloges géologiques, permettant aux chercheurs de mieux comprendre l’histoire et l’évolution de Jezero, qui a abrité un lac et un delta fluvial il y a des milliards d’années. Et les roches sédimentaires, qui se forment par dépôt de terre et de sable au fil du temps, ont un plus grand potentiel pour préserver les signatures de Vie sur Mars , s’il a jamais existé à Jezero.

La chasse aux biosignatures est l’une des deux missions principales de Perseverance, ainsi que la collecte et la mise en cache de plusieurs dizaines d’échantillons d’importance astrobiologique potentielle. Ce matériau vierge de Mars sera transporté sur Terre par une campagne conjointe NASA-Agence spatiale européenne, peut-être dès 2031.

La détermination de l’origine des roches de Jezero peut nécessiter l’abrasion de leurs surfaces et l’obtention d’informations de composition à partir de leurs intérieurs à l’aide de deux autres instruments sur le bras robotique, PIXL («Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry») et SHERLOC («Scanning for Habitable Environments with Raman & Luminescence pour les produits organiques et chimiques « ).

«Quand vous regardez à l’intérieur d’un rocher, c’est là que vous voyez l’histoire», explique Ken Farley, scientifique du projet Perseverance, du California Institute of Technology de Pasadena, dit dans un communiqué .

La persévérance est sur le point d’intensifier considérablement ses travaux scientifiques, car ses jours en tant qu’observateur d’hélicoptère sont pour la plupart révolus. Ingenuity a terminé sa principale mission de démonstration technologique la semaine dernière et est maintenant se lancer dans une mission prolongée conçu pour mettre en valeur le potentiel de reconnaissance des giravions Red Planet.

Ingenuity continuera donc à voler pendant un certain temps, lors de sorties qui pourraient aider l’équipe Perseverance à choisir les itinéraires les plus efficaces et à identifier les formations rocheuses qui méritent une inspection approfondie.