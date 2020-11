« In Da Club » de 50 Cent atteint un milliard de vues

50 Cent franchit une étape musicale majeure alors que son single légendaire « In Da Club » atteint officiellement un milliard de vues sur YouTube.

Quand Eminem et le Dr Dre ont uni leurs forces pour faire entrer le rappeur new-yorkais 50 Cent dans le courant dominant, le monde n’était pas prêt pour le phénomène qui a suivi. En février 2003, 50 sont arrivés et ont livré son premier album Get Rich Or Die Tryin, un classique d’avant en arrière qui abritait des singles intemporels comme «21 questions», «PIMP» et celui qui a tout déclenché – «In Da Club». Frank Micelotta / Getty Images Facilement l’un des hymnes hip-hop les plus reconnaissables des deux dernières décennies, 50 et la collaboration de Dre est restée en rotation constante depuis sa sortie il y a dix-sept ans. Entre l’introduction contagieuse de «c’est ton anniversaire» aux noms étoilés (Em, Dre, Xzibit et Lloyd Banks reçoivent tous des cris), les mérites de «In Da Club» sont nombreux dans la nature. Les énumérer tous exigerait probablement un article plus stimulant; si vous souhaitez aborder un terrain similaire, envisagez une réflexion sur la chimie musicale du Dr Dre et de 50 Cent ici. Qu’il suffise de dire, « In Da Club » est une chanson légendaire et en tant que telle, il n’est pas surprenant de la voir faire des numéros tout aussi légendaires. Non loin de son ami et collaborateur de longue date Eminem ajoutant une autre vidéo d’un milliard de vues à son CV, Fif a sécurisé son propre jalon musical majeur de nature similaire. À partir de maintenant, « In Da Club » a officiellement atteint un milliard de vues sur YouTube, marquant sa première vidéo à le faire avec une marge décente. Pas une tâche facile, et dont le rappeur devrait être fier. Si vous vous sentez nostalgique, assurez-vous de regarder la vidéo officielle « In Da Club » ci-dessous, sortie à l’origine le 7 janvier 2003. Félicitations 50!