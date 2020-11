«  My Strange Addiction  » peut avoir inspiré une retombée limitée dommageable

On dirait presque que de nouvelles émissions de télé-réalité sont diffusées tout le temps, et elles deviennent de plus en plus choquantes avec le temps. L’une des émissions les plus populaires que nous ayons vues est Mon étrange addiction – une émission qui met en vedette des gens qui sont absolument accro à des choses que le reste d’entre nous ne pourrait même pas commencer à imaginer. Que ce soit quelqu’un qui a une dépendance aux marionnettes ou un autre qui ne peut tout simplement pas arrêter de subir une chirurgie plastique, le spectacle est un plaisir coupable pour tant de fans qui ne peuvent tout simplement pas arrêter de regarder. Comme pour un certain nombre d’émissions à succès, il y a eu une retombée qui peut avoir été inspirée par les choses inhabituelles qui se passaient dans chaque épisode de Mon étrange addiction, mais ce n’est pas vraiment tout ce qu’il semble. Voici comment le spectacle Mon étrange addiction peut avoir inspiré une retombée limitée dommageable.

De quoi parle l’émission?

L’émission est en fait un documentaire qui présente des personnes qui ne peuvent tout simplement pas arrêter de faire ce qui peut être considéré comme des choses extrêmement inhabituelles. Leur comportement est assez compulsif, et il va de l’insolite à carrément inouï. L’émission a été créée sur TLC le 29 décembre 2010 et a duré 6 saisons, attirant des millions de téléspectateurs pour voir quel comportement étrange était présenté dans chaque nouvel épisode. Selon IMDb, ceux présentés sur Mon étrange addiction avaient des habitudes obsessionnelles et ils ont rencontré des professionnels pour discuter de ce qui se passait. Cela allait au-delà de la mise en scène de personnes qui avaient des obsessions bizarres ou qui aimaient des choses inhabituelles – certains comportements étaient en fait dangereux et parfois mortels.

Quels ont été certains des épisodes les plus mémorables?

Presque tous les fans de la série parleront d’épisodes qu’ils n’oublieront jamais, alors quels sont ceux qui ont été les plus mémorables? Selon Buzzfeed, il y en avait pas mal. Un épisode de l’émission mettait en vedette une femme dont la boisson de choix n’était pas quelque chose comme le café ou le soda; au lieu de cela, elle préférait boire de la peinture parce que, apparemment, cela ressemblait à du «lait épais et chaud» chaque fois qu’elle en consommait un verre. Ensuite, il y a eu l’épisode qui a présenté aux téléspectateurs une autre femme accro aux couches sales. Bien que ce soit quelque chose qui ferait grincer des dents la plupart des gens, cette femme en particulier ne pouvait pas en avoir assez et est allée jusqu’à ramasser les couches pour pouvoir les renifler plusieurs fois par jour. Aussi étrange que cela puisse paraître, il y avait des gens avec des dépendances encore plus époustouflantes. Les fans se souviendront sûrement de la femme qui mangeait des rochers ou de celle qui était accro à manger les cendres de son mari décédé.

Le spectacle peut avoir inspiré une retombée limitée dommageable

Alors, quelle a été la retombée Mon étrange addiction peut avoir réellement inspiré? Screenrant rapporte qu’il y avait une autre émission, appelée L’obsession de mon enfant, et le documentaire populaire peut avoir eu quelque chose à voir avec cela. Bien que ce ne soit pas une retombée directe, il était extrêmement similaire, cependant, il était préoccupant pour les téléspectateurs car cela posait un danger pour les enfants qu’il présentait. Dans l’émission, il y avait cinq enfants, et chacun faisait des choses inhabituelles, comme collectionner des fans et même posséder des cafards. Certains fans disent même que l’émission a exploité les enfants qu’elle présentait et que cela aurait pu entraîner de l’intimidation et une attention négative. Heureusement, L’obsession de mon enfant n’a exploré que les obsessions de quelques enfants et n’est pas devenue une émission de longue durée qui a attiré des millions de téléspectateurs sur une base hebdomadaire.