Harry Styles, Tom Holland et bien d’autres : les artistes dont tout le monde rêve

Ce sont les 10 célébrités qui apparaissent dans les rêves des utilisateurs de Twitter. Consultez la liste avec Taylor Swift et plus encore!

© GettyTom Holland, Taylor Swift et Harry Styles parmi les artistes dont on rêve.

Cela vous est-il déjà arrivé rêve d’une célébrité et se réveiller en voulant dire au monde? La même chose est arrivée à de nombreux autres utilisateurs d’Internet et, dans ce sens, une entreprise a été chargée de réaliser une étude qui a révélé quels sont les artistes dont les gens rêvent le plus. Dans la liste, des personnages de la stature de Harry Styles Oui Tom Holland. Consultez la liste ci-dessous!

Au cours de l’histoire, des disciplines comme la psychologie ont développé différentes études sur la construction des rêves. Généralement, différents éléments de notre vie quotidienne peuvent apparaître à l’heure du coucher avec une grande variété de symbolismes. De cette façon, les chansons ou les films auxquels vous avez prêté le plus d’attention peuvent réapparaître dans votre mémoire du jour au lendemain.

Ainsi, un magasin britannique appelé Secret Linen, qui vend des produits tels que des draps ou des oreillers, s’est demandé : quelles célébrités se répètent encore et encore dans les rêves des gens ? Ainsi, ils ont réalisé une expérience qui consistait à collecter les tweets des 12 derniers mois au cours desquels les utilisateurs avouent avoir eu une de ces expériences avec différentes célébrités. Enfin, ils ont publié les résultats.

La tête du classement est en cours d’exécution Style Harrys, le chanteur et acteur britannique, mentionné 799 fois sur le réseau social du petit oiseau par des personnes qui ont affirmé avoir rêvé de lui. Dans la liste, ils suivent Jungkookle membre de BTS, avec 404 tweets ; Canard, le musicien canadien, avec 275 mentions ; Oui Taylor Swiftla propriétaire de hits sans fin qui a réussi à faire dire aux utilisateurs sur Twitter qu’ils ont rêvé d’elle à au moins 274 reprises.

Que signifie rêver d’une célébrité ? La vérité est que cela pourrait avoir de nombreuses réponses : d’une part, cela peut être la sécurité lors de l’interaction avec les autres, peu importe de qui il s’agit. Bien que, en même temps, cela puisse avoir à voir avec le désir de gloire, de succès et d’acceptation. Et c’est tout ce qu’ont ceux qui complètent le top 10 : Timothée Chalametavec 226 tweets, Tom Holland (212), Zendaya (205), Robert Pattinson (150), Jack Harlow (140) et kim kardashian (109).

