Combien de fois James Brown s’est-il marié?

James Brown était l’un des musiciens les plus influents du XXe siècle. Ses développements uniques sur le R&B et le gospel ont révolutionné la soul et ouvert la voie au genre funk – ce qui lui a valu le surnom de «Parrain de la Soul». Il a combiné son sens de la musique avec une conscience sociale et raciale qui a eu une influence massive sur les musiciens à la fois à son époque et plus tard. Avec ce niveau d’importance et d’influence que James Brown avait, comprendre son héritage et la musique qu’il a faite implique pleinement une compréhension de la vie de l’homme lui-même, de ses influences artistiques à son activisme politique et social en passant par sa vie personnelle.

Alors, quel genre de vie romantique le «parrain de l’âme» a-t-il mené? Comment étaient ses relations personnelles et ont-elles eu un impact sur sa musique?

James Brown | Soirée Standard / Getty Images

Les origines de James Brown

James Brown est venu d’humbles origines et a créé un héritage majeur pour lui-même, ainsi qu’une grande quantité de richesse. Il est né dans une famille pauvre de Caroline du Sud et a été témoin de violence domestique dans son enfance. Bien que son enfance ait été difficile et qu’il n’ait pas terminé ses études, Brown a vite découvert qu’il avait un talent pour le chant, et quand il était en prison pour vol qualifié, il a reçu la liberté en échange de sa promesse de chanter l’évangile.

Tout au long des années 1950, il s’est fait un nom en tant que chanteur de gospel, puis musicien de R&B. Il a trouvé un grand succès dans les différents groupes dans lesquels il était impliqué, et dans les années 1960, il a commencé à expérimenter davantage avec son style de musique. À la fin des années 1960, James Brown a développé le son qui allait être décrit comme « funk », avec la chanson Sueur froide.

Dans les années 1970, James Brown continuera à être une figure majeure du monde de la musique et au-delà. Il est devenu plus vocal avec ses convictions politiques, ce qui a parfois suscité la controverse, et il s’est également développé dans l’écriture de bandes sonores pour le genre de film en pleine croissance Blaxploitation. Cependant, il a commencé à passer de moins en moins de temps dans le monde du divertissement et a également dû faire face à des problèmes juridiques dans les années 1990.

Les premiers mariages de Brown

James Brown a été marié quatre fois, en plus de nombreuses autres relations. Son premier mariage remonte à 1953, avec une femme nommée Velma Warren. Le couple a eu 3 enfants, mais ils ont été séparés en 1969 lorsqu’ils ont finalisé leur divorce. Cependant, ce divorce était probablement à l’amiable et les deux sont restés amis jusqu’à la mort de Brown. Un an plus tard, Brown a épousé une femme nommée Deirdre Jenkins et a eu 2 autres enfants. Cependant, cette relation impliquait de la violence domestique, ce qui a amené Deirdre à divorcer de Brown en 1981.

Mariages ultérieurs

Le troisième mariage de Brown s’est produit en 1984, avec Adrienne Lois Rodriguez. Dans ce mariage, les tendances abusives de Brown sont devenues plus connues du public. Les deux ont presque divorcé en 1988, bien que le divorce ait été annulé et que le mariage ne se soit terminé qu’avec la mort de Rodriguez en 1996. Peu de temps après, Brown a épousé une femme qui était récemment devenue l’un de ses chanteurs de fond: Tomi Rae Hynie. Ce mariage a été compliqué par des problèmes juridiques entourant un précédent mariage de Hynie – Hynie avait déjà été mariée et n’a officiellement annulé ce mariage que 2 ans après son mariage avec Brown – mais Hynie a été nommée veuve légale de Brown en 2015.

En fin de compte, James Brown a un héritage quelque peu compliqué. Une grande partie de la musique populaire produite après Brown doit quelque chose au style qu’il a cultivé en tant que chef d’orchestre. Dans le même temps, son traitement de ses partenaires et les abus présumés auxquels ces femmes ont été confrontées méritent d’être pris au sérieux. Il est important de ne pas déifier des personnages comme celui-ci: les contributions artistiques doivent être reconnues, mais nous devons également reconnaître que Brown aurait fait partie d’un cycle d’abus pour avoir une compréhension plus profonde de l’homme, de son art et du monde qui l’entoure.