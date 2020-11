"Destin 2": Vous pouvez donc facilement vaincre la sombre prêtresse Kridis

Une chasse à l’empire pose actuellement des problèmes à de nombreux gardiens: la prêtresse des ténèbres vous attend en tant que boss coriace à la fin d’une mission moyenne difficile. Mais avec quelques astuces, vous pouvez poser Kridis sans aucun problème.

Après avoir vaincu Eramis dans la campagne actuelle « Au-delà de la lumière », l’un de ses partisans veut la ramener à la vie: Kridis, la prêtresse des ténèbres. Vous êtes censé les arrêter dans une soi-disant chasse à l’empire. Pas aussi facile que certains joueurs se plaignent. La mission en elle-même est simple, mais le boss est vraiment difficile.

En tant que vieux lapin « Destiny », je n’avais aucun problème majeur avec elle. Et j’ai quelques conseils en réserve pour vous sur la façon de réussir la chasse à l’empire pour Kridis – sans innombrables morts.

Mettez-vous à couvert: évitez la stase

Derrière ces murs métalliques, vous êtes protégé des attaques de stase. À travers l’espace, vous pouvez attaquer Kridis avec votre fusil de sniper.

Kridis exploite sans vergogne le pouvoir des ténèbres, de la stase, pour vous geler soudainement dans un combat de boss. Une fois qu’elle a fait cela, votre condamnation à mort est scellée. Mais votre stase ne vous attrape pas partout. Tenez-vous un peu loin d’elle et esquivez-vous derrière des balustrades et des murs métalliques dès qu’elle essaie d’utiliser sa stase. Les balles de stase ne vous attraperont pas à couvert. La plupart du temps, Kridis rompt même son attaque et ne vous tire même pas dessus.

pointe: En tant que chasseur, il est préférable de jouer un focus vide et de vous rendre invisible avec des esquives ou des grenades lorsque les choses deviennent critiques. Kridis arrêtera alors de lancer sa stase dans votre direction.

Gardez vos distances: utilisez des armes à distance

Restez accroupi et tirez sur le boss avec une arme à feu à une distance appropriée, alors ce sera quelque chose.

Votre style de jeu doit rester passif avec Kridis: mettez-vous toujours à l’abri et prenez soin de tout à distance. Cela signifie que vous devez jouer des armes à distance. Les fusils sniper et à impulsion sont particulièrement adaptés, mais aussi les fusils éclaireurs et automatiques ainsi que les lance-roquettes et grenades dans l’emplacement des armes lourdes. Les armes de mêlée telles que les fusils de chasse et les épées sont toutefois taboues.

Ceci est susceptible d’être une source d’erreur courante pour les joueurs qui interrompent la mission par frustration: de nombreux Gardiens utilisent l’épée « Falling Guillotine », qui est l’une des armes les plus puissantes du jeu, pour l’activité. Malheureusement, Kridis peut vous faire sortir de la carte si vous voulez l’endommager avec votre épée – et vous êtes une proie facile pour sa stase.

pointe: La « Falling Guillotine » est un très bon choix pendant que la mission est en cours. Mais au plus tard avant la salle où vous rencontrez le grand serviteur « Yamiks-Primus », vous devez changer d’arme.

Armes appropriées: quelques conseils

Si une brume blanche entoure « le fardeau d’Izanagi », vous avez chargé la « Lame affûtée ». Kridis n’a aucune chance contre ce tir puissant. A lire : Des problèmes dans la version PS5 de Resident Evil 8: Village entraîneraient son arrivée sur PS4 et Xbox One

En général, toutes les armes à distance conviennent au combat de boss. Mais si vous voulez que ça aille un peu plus vite et que le combat n’est pas trop difficile, certaines armes sont meilleures que d’autres. Si vous possédez une de ces armes, équipez-la.

Emplacement d’arme principale:

Pas de temps pour les explications (carabine à impulsions)

Breakout Primus (carabine à impulsions)

As de pique (arme de poing)

Fardeau d’Izanagi (fusil de précision)

Long Shadow (fusil de sniper)

« Izanagi’s Burden » a la soi-disant « Lame affûtée », un tir avec d’immenses dégâts. Vous l’équipez en maintenant le bouton carré (PS4), X (Xbox) ou R (clavier PC) enfoncé pendant le rechargement. Vous placez ensuite ce tir spécifiquement sur la tête de Kridi, elle subit donc près de 84 000 points de dégâts.

Les autres options d’armes sont moins importantes pour les dégâts des boss, mais plus importantes pour éliminer les petits monstres et les serviteurs.

Avec « Izanagi’s Burden » dans la machine à sous principale, Kridis n’avait aucune chance contre moi.

Emplacement d’arme secondaire:

Trinity Ghoul (arc)

Étoiles dans l’ombre (fusil à impulsion)

Grognements d’estomac (fusil automatique)

Récompense du zélote (fusil à fusion)

Jötunn (fusil à fusion)

Borealis (fusil de précision)

Quelle que soit l’arme que vous utilisez dans l’emplacement d’arme principale, vous devez y adapter votre arme secondaire. N’oubliez pas: vous ne pouvez équiper qu’une seule arme exotique et ne devez jamais utiliser deux armes à énergie en même temps, sinon il y a un risque de pénurie de munitions.

A lire : Le MSI Prestige 14 Evo et le MSI Summit E13 Flip sont dotés de processeurs Intel Core de 11e génération et de plus de données biométriques que jamais Dans la deuxième fente, je joue un fusil à impulsion. À distance, c’est bien contre les petites foules.

Emplacement pour armes lourdes:

Anarchie (lance-grenades)

Essaim de corbeaux (lance-grenades)

Public préféré (lance-grenades)

Whisper of the Worm (fusil de précision)

Mauvais présages (lance-roquettes)

« Anarchy » tire des grenades collantes et durables qui se connectent les unes aux autres pour former un réseau d’arc. Cela double les dégâts que vous infligez au boss au fil du temps. Deux grenades sur Kridis suffisent – le « Anarchy » fait alors son travail indépendamment, et vous pouvez rester détendu et à l’abri. Donc Kridis est mort en peu de temps et sans trop d’efforts.

Contre les serviteurs protégeant Kridis, le lance-grenades « Audience Favorite » fonctionne bien.

Conclusion