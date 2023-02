La mariée prononce un discours lors de son mariage en disant « Je veux me remercier » d’avoir fait tout le travail et de ne pas avoir rejeté son mari

Les discours de mariage sont un moment pour être sentimental, peut-être raconter des blagues et des anecdotes qui embarrassent à la fois la mariée et le marié.

Cependant, une mariée a décidé de garder les choses légères pour son discours de mariage et a plaisanté de manière hilarante en disant qu’elle était la seule personne qui devait être remerciée pendant la cérémonie.

Lors de son discours de mariage, la mariée a dit aux invités « Je veux me remercier ».

Dans une vidéo TikTok, qui compte plus de 5 millions de vues, la mariée est vue tenant un microphone, prononçant les trente dernières secondes de son discours.

« Et le dernier mais non le moindre », dit-elle en s’adressant à la salle des invités au mariage et à son mari. « Je veux me remercier. »

Juste à ce moment-là, le rythme de la chanson « Still DRE » de Dr. Dre et Snoop Dogg commence à jouer sur les haut-parleurs et la mariée sort soudainement une paire de lunettes de soleil et les met.

Tout le monde dans la foule commence à applaudir et à applaudir sous le regard amusé de son mari, un sourire aux lèvres alors qu’il regarde sa femme parler.

« Je veux me remercier d’avoir cru en moi. Je veux me remercier d’avoir fait tout ce travail acharné », a-t-elle poursuivi, désignant la salle de réception et indiquant qu’elle était principalement responsable de l’organisation du mariage.

« Je veux me remercier d’être un donateur, d’avoir essayé de donner plus que ce que j’ai reçu. Je veux me remercier de ne jamais avoir abandonné. »

Et enfin, la mariée s’est remerciée d’avoir « été moi à tout moment ».

Bien que le discours ait été bien accueilli par les invités et son mari, le discours lui-même n’est pas original.

Les mêmes mots ont été prononcés à l’origine par Snoop Dogg en novembre 2018 alors qu’il acceptait son étoile sur le Hollywood Walk of Fame en Californie du Sud.

Le discours hilarant est instantanément devenu viral et a été parodié par de nombreuses personnes depuis, y compris la mariée qui a senti que les paroles du rappeur résonnaient suffisamment en elle pour être incluses dans son discours de mariage.

Les utilisateurs de TikTok ont ​​profité des commentaires pour louer la mariée et son discours hilarant.

« BOOM !!!!! C’est comme ça que vous prononcez un discours de mariage !!!!!!! ÉPIQUE ! » un utilisateur a écrit.

Un autre utilisateur a ajouté : « La meilleure fin de discours de tous les temps. Pourquoi n’y ai-je pas pensé le jour de mon mariage. »

« Je tiens à la remercier d’avoir prononcé ce discours », a ajouté un troisième utilisateur.

D’autres utilisateurs ont souligné que son mari semblait être coincé entre l’incrédulité et l’amusement tout au long du discours de sa femme.

« Vous avez laissé cet homme sans voix », a plaisanté un quatrième utilisateur.

Un autre a écrit : « Mec a l’air si nerveux », tandis qu’un autre commentateur a fait écho à ce même sentiment en écrivant : « [He] était [shaken] au fond de lui, ne connaissait pas ce côté d’elle. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.