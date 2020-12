Il y a 3 ans, la pensée noire a redéfini la signification de «BARS»

Joyeux anniversaire au Funkmaster Flex Freestyle de Black Thought, un prétendant légitime au titre « Best Verse Of All Time ».

Black Thought s’est avéré être l’un des meilleurs écrivains de rap, point final. Indiscutable, compte tenu de l’étendue de son répertoire. Les projets avec The Roots et sa récente sortie solo ont fourni d’innombrables expositions de sa calligraphie, au point où il en est presque venu à incarner le classique le rappeur préféré de votre rappeur préféré archétype. Pourtant, même avec une discographie aussi profonde de la musique enregistrée, pour beaucoup, le point brillant du catalogue de Black Thought est arrivé il y a exactement trois ans à ce jour, lorsque le légendaire animateur a déchaîné dix minutes de bars sur un Funkmaster Flex émerveillé.

Il est probable que quiconque a été témoin pour la première fois de la version incendiaire de Black Thought sur « The Learning » de Mobb Deep se souvienne de l’endroit où ils se trouvaient, ils l’ont entendu livrer dix minutes consécutives de lyrisme ininterrompu. Beaucoup se sont retrouvés avec la mâchoire ouverte alors que la pensée se déchaînait schéma après schéma, perfectionnée avec une concentration zen. « Je reconnais que le People original n’est pas Oliver, vous allez tous chercher le prochain challenger pour Excalibur », crache-t-il. «Je suis plus policé pour mes croyances fondamentales / Ils ont essayé de me capturer et de me marquer sur la joue avec une fleur de lis / Le côté de mon cœur sera plus discret / Je suis international, ma page de passeport est comme la guerre et la paix. «

Santiago Felipe /

Ce qui rend la clinique de rap d’autant plus impressionnante, c’est le fait que Funkmaster Flex se présente comme une sorte de substitut du public, ses réactions reflétant les nôtres. Le fait que Thought ait pu tout faire ressortir en une seule prise cohérente est en soi étonnant, même éloigné de la complexité profonde de sa calligraphie; on ne peut qu’imaginer en être témoin de première main. En vérité, il est difficile de ne pas discuter du Funk Flex Freestyle instantanément classique de Black Thought sans faire l’hyperbole. C’est comme assister à un acte inexplicable à la psyché humaine, rationalisé uniquement par une puissance supérieure. Trois ans et douze millions de vues plus tard, les mots de Thought ne sont pas encore émoussés dans leur puissance.

Joyeux anniversaire à un moment monumental de l’histoire du hip-hop.