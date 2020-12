Le mari de Romee Strijd: Qui est Laurens Van Leeuwen?

Qui ne veut pas être un ange? Le mannequin néerlandais Romee Strjid, voilà qui.

« D’une part, j’aimerais être un [Victoria’s Secret] Angel », dit-elle,« mais d’un autre côté, tu dois être toute l’année élégante et prête pour un bikini et ce n’est pas si facile pour moi.

Ce n’est un secret pour personne qu’il est difficile d’être élégant et prêt pour un bikini toute l’année, surtout après avoir donné naissance à une fille nouveau-née!

Le 5 décembre 2020, Strijd a posté sur Instagram pour annoncer l’arrivée de sa belle petite fille dans ce monde.

« Mint van Leeuwen ~ se sentant si bénie de vous tenir enfin dans mes bras », a-t-elle posté dans la légende de la photo, « Nous sommes tellement amoureux de vous !! » Mais qui est le père?

Qui est le mari de Romee Strijd, Laurens Van Leeuwen?

Laurens van Leeuwen est un célèbre mannequin et consultant en affaires.

Il a également cofondé la ligne de vêtements Party Pants. La plupart des gens le connaissent cependant pour être marié à la belle Romee Strijd.

Van Leeuwen a actuellement 30 ans, soit cinq ans de plus que Romee Strijd.

Il est né le 26 novembre 1990, ce qui fait de lui un Sagittaire.

Où est né Laurens van Leeuwen?

Laurens van Leeuwen est né et a grandi aux Pays-Bas.

Bert van Leeuwen, son père, était l’animateur de l’émission de télévision Dîner de famille.

Il a au total trois frères et sœurs: Carlijn van Leeuwen, Pauline van Leeuwen et Boris van Leeuwen.

Romee Strijd et Laurens van Leeuwen se sont mariés en 2018.

Le couple s’est officiellement marié en 2018, mais n’a pas célébré avec une cérémonie de mariage romantique pour «des raisons pratiques».

«C’est tout simplement génial que vous ayez un statut officiel lorsque vous travaillez ensemble et que vous voyagez à travers le monde», ont-ils déclaré dans une interview. « Nous devons encore trouver le moment pour organiser notre mariage de rêve et bien sûr nous recevrons également des photos de mariage. »

Romee Strijd a lutté contre le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK).

Strijd et van Leeuwen ont essayé d’avoir un bébé pendant deux ans. Mais le SOPK de Strijd a retardé le processus de procréation pour le couple heureux.

Le 28 mai 2020, elle a posté sur Instagram pour annoncer la nouvelle de la grossesse passionnante du couple.

« NOUS ALLONS AVOIR UN BÉBÉ [insert heart emoji]», A-t-elle posté dans la légende, à côté d’une photo de Van Leeuwen embrassant à peine sa joue. «Il y a 2 ans, j’ai reçu un diagnostic de SOPK après avoir perdu mes règles pendant 7 ans.»

Dans le même article, elle raconte comment fonder une famille avec Van Leeuwen a toujours été son plus grand rêve.

Laurens van Leeuwen est très actif sur les réseaux sociaux.

Faites défiler son Instagram et vous trouverez trois types de photos: des photos de van Leeuwen qui ont l’air chaud, des photos de Strijd qui ont l’air chaud, ou des photos de Strijd et Leeuwen qui ont l’air chaud ensemble. (Nous plaisantons, nous plaisantons.)

Il a un total de 322000 abonnés sur Instagram et il ne suit qu’un total de 468 comptes. D’après sa présence sur les réseaux sociaux, il semble que ses passe-temps envisagent la vie sur la plage, les piscines chères et les voitures de luxe. Il aime aussi passer du temps avec sa femme et sa fille.

Qui est Mint van Leeuwen?

Mint van Leeuwen est l’adorable fille de Romee Strijd et Laurens van Leeuwen.

Elle est née le 4 décembre 2020, ce qui fait d’elle un Sagittaire – tout comme son père!

