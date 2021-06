« Demon Slayer » présente une impressionnante affiche d’action en direct

« Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba » a dévoilé une nouvelle affiche en direct pour promouvoir la nouvelle pièce qui sera présentée au Japon. Inspiré du manga de Koyoharu Gtouge, après son arrivée dans l’anime, il a réussi à devenir l’une des franchises les plus rentables et les plus réussies de ces dernières années.

Après avoir présenté une première saison rapidement plébiscitée par la critique et le grand public, l’arrivée de « Mugen Train », son premier film, aurait été un franc succès au box-office international, même si la franchise « Demon Slayer » aurait déjà réussi à s’étendre vers d’autres formats dans votre pays d’origine.

イ ン ビ ジ ュ ア ル 解禁!】

「鬼 滅 の 刃」 其 ノ 弐 絆

イ ン ビ ジ ュ ア ル 解禁! に 、 デ ジ タ ル 版 少年 ジ ャ ン プ」 定期 購 読 者 限定 の チ ケ ッ ト 最 先行 (抽選) 実 施

は 公式 サ イ ト を ご だ さ い 。https: //t.co/yzuLfruVDc# 舞台 鬼 滅 の 刃 pic.twitter.com/Dwy7HY1xBw – 「鬼 滅 の 刃」 公式 (@kimetsu_stage)

31 mai 2021





« Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the 2nd Bonds » présentera une nouvelle extension de l’histoire avec sa deuxième représentation théâtrale inspirée de la série, mettant également en vedette Hashira dans le cadre de la distribution des personnages. Le lancement de cette nouvelle affiche serait assuré par le compte officiel de l’œuvre sur Twitter, anticipant son arrivée sur les scènes japonaises en août prochain.

La nouvelle pièce de « Demon Slayer » sera présentée dans la ville de Tokyo, avec à nouveau Kenichi Suemitsu en tant que réalisateur et avec la plupart des acteurs répétant leurs rôles, tels que Ryota Kobayashi dans le rôle de Tanjiro Kamado, Akari, Takaishi dans le rôle de Nezuko Kamado, Keisuke Ueda comme Zenitsu, Yugo Sato comme Inosuke, Reo Honda comme Giyu, Hiroshi Yasaki comme Kyojuro Rengoku, Ryoshiro Tsuji comme Tengen Usui, entre autres.

Récemment, une enquête japonaise a révélé la préférence du public pour connaître la série animée qui devrait avoir sa propre adaptation en live action sur grand écran, se démarquant à la première place du lot « Demon Slayer ». Même si une pièce de théâtre était très éloignée du format cinématographique, cela pourrait calmer les fringales des fans les plus passionnés de la franchise.