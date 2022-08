The Kissing Booth : Jacob Elordi révèle son gros désaccord avec le scénario

NETFLIX

L’acteur a expliqué son débat avec Netflix maintenant sur l’usurpation d’identité de Noah Flynn dans la trilogie The Kissing Booth. C’est tout ce qu’il a appris à l’âge de 25 ans, après avoir rejoint HBO Max avec Euphoria.

© GettyJacob Elordi joue Noah Flynn dans The Kissing Booth de Netflix.

Quand on pense aux jeunes acteurs les plus populaires de l’industrie du divertissement, un nom arrive en tête de liste : Jacob Elordi. A tout juste 25 ans, l’acteur a su diriger une trilogie d’amour sur netflixfaisant partie du casting de la quintessence de la fiction pour adolescents de hbo max et même être présentateur dans l’une des catégories des Oscars. Mais si une partie du public considère que son travail est très simple, en réalité, l’interprète s’assure minutieusement de chacune de ses décisions à l’écran.

Ce n’est pas pour rien : son rôle de Nate Jacobs dans euphorie, la série avec Zendaya qui proposait un casting jeune et renouvelé, lui a valu une reconnaissance internationale. En ce sens, il a compris qu’il ne fallait pas prendre son travail à la légère et être attentif aux détails qui construisent son rôle dans la production HBO. Même… Il a même étudié le comportement des requins pour réaliser son personnage !

C’est que, comme Nate regarde toujours avant d’attaquer, l’acteur s’est inspiré de cet animal qui dévore ses victimes dans les profondeurs de l’océan. De même, il a entraîné son physique et étudié des jeunes similaires à son rôle pour comprendre comment ils se lient aux autres. Cependant, il n’a pas eu la même chance lorsqu’il a personnifié Noé Flynnle protagoniste de La cabine des baisers.

En réalité, La cabine des baisers Il est inspiré d’un roman junior publié par Beth Reekles. S’agissant d’une adaptation, Jacob Elordi a compris qu’il devait rester fidèle à ce qui avait fasciné les lecteurs. Mais Netflix ne l’a pas interprété de la même manière. En dialogue avec GQ, il a expliqué les différences qu’il trouvait entre le texte original et le scénario du film qu’il s’apprêtait à tourner avec Joey King dans la peau de Elle Evans: « Je me souviens avoir dit : « Dans le livre, mon personnage fume. Je dois fumer. Vous devez emporter du tabac avec vous. C’est un mauvais garçon”.

Quoi qu’il en soit, le géant du streaming lui a dit qu’il omettrait ce détail de Noah. « J’ai insisté: ‘Mais qu’est-ce que c’est que ça. Allons-nous mentir à tous les quatorze ans qui ont lu le livre ? Ce mec fume de la nicotine. C’est écrit ici à la page quatre, regarde ! J’imagine qu’ils ont dû paniquer et penser que je n’étais pas sérieux”. Et c’est que Jacob prend son travail très au sérieux. « Pour moi, jouer, c’est comme respirer. Je n’ai pas terminé l’université et j’ai failli ne pas terminer le lycée. Tout ce que je sais vient des livres et des pièces que je lis», a-t-il conclu.

