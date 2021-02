La statue d’astronautes d’Apollo 13 atterrit au Space Center Houston

L’équipage Apollo 13 de la NASA a atterri à Houston – de façon permanente et perpétuelle.

James Lovell, Fred Haise et feu Jack Swigert ont été immortalisé comme une statue de bronze maintenant exposée au Space Center Houston, le centre officiel des visiteurs du Johnson Space Center de la NASA au Texas. La sculpture grandeur nature recrée le moment du 17 avril 1970, lorsque les trois coéquipiers sont sortis d’un hélicoptère sur le pont d’un porte-avions, marquant leur rétablissement en toute sécurité après le « Houston, nous avons eu un problème » malheureux mission lunaire.

«Grâce à notre nouvelle sculpture Apollo 13, nous éduquons le public sur la manière dont l’innovation, la persévérance et le véritable travail d’équipe peuvent atteindre un succès incroyable», a déclaré William Harris, président et chef de la direction du Space Center Houston dans un communiqué. « Nous remercions la Fondation Grainger de Lake Forest, Illinois pour sa généreuse contribution permettant de partager ce moment historique de l’exploration spatiale avec le monde et d’inspirer la prochaine génération d’explorateurs. »

Initialement prévu comme la troisième mission américaine à atterrir des astronautes sur la Lune, le vol Apollo 13 est devenu un vol de survie après qu’une explosion de réservoir d’oxygène a déchiré le module de service de l’engin spatial. Au lieu d’atterrir sur la lune, le module lunaire a été utilisé comme canot de sauvetage alors que l’équipage luttait contre des températures glaciales et capacités limitées de retour sur Terre .

Le placement de la sculpture, dans le même bâtiment qui abrite l’une des dernières fusées lunaires Saturn V restantes, sert à honorer les astronautes d’Apollo 13 et les contrôleurs de vol du contrôle de mission au Johnson Space Center qui ont travaillé 24 heures sur 24 pendant plus de cinq jours pour assurer le sauvetage de l’équipage.

La statue d’Apollo 13 au Space Center Houston représente Jim Lovanniversarell (au centre), Fred Haise (à gauche) et Jack Swigert au moment de leur rétablissement après la mission malheureuse. (Crédit d’image: Space Center Houston)

La statue capture Lovell, Haise et Swigert dans leurs combinaisons de vol bleu clair, leurs baskets Converse blanches et leurs casquettes de sauvetage bleu foncé USS Iowa Jima. Chaque astronaute se tient sur une marche descendant de l’hélicoptère, avec Lovell devant regardant à sa droite, Swigert un pas en haut regardant à sa gauche et tenant sa casquette et Haise agitant en avant du haut.

La statue de sept pieds de haut (2 mètres) a été créée par les sculpteurs et frères du Colorado George et Mark Lundeen, travaillant avec un autre artiste Joey Bainer. Les trois auparavant a collaboré à « The Eagle has Landed », une statue des astronautes d’Apollo 11 Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, qui a été installée à l’extérieur du centre Apollo / Saturn V au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride pour le 50e anniversaire du premier atterrissage sur la lune en 2019 (une statue identique était érigé à l’extérieur de l’aéroport international d’Appleton dans le Wisconsin en 2020.)

Une fresque photo réaliste de Helo 66, un hélicoptère Sikorsky Sea King utilisé pour récupérer les équipages d’Apollo après leurs éclaboussures, sert de toile de fond à la statue d’Apollo 13 à l’intérieur du bâtiment Saturn V au Space Center Houston. (Crédit d’image: Space Center Houston)

La statue d’Apollo 13 est la deuxième fois que les Lundeens sculptent la ressemblance de Swigert. Ils ont précédemment créé la statue de l’astronaute décédé qui se trouve aujourd’hui dans le National Statuary Hall du Capitole américain à Washington DC (Swigert a été élu à la Chambre des représentants des États-Unis représentant le Colorado en 1982, mais est décédé d’un cancer avant de pouvoir prendre ses fonctions.) Une réplique La statue de Swigert est exposée à l’aéroport international de Denver.

Le réalisateur de documentaires Steven Barber a présenté le projet de statue Apollo 13 au Space Center Houston et a conseillé son exécution. La peinture murale photo-réaliste de l’hélicoptère Sea King de la marine américaine qui sert de toile de fond à la statue a été créée par le graphiste de Houston, Blake Dumesnil.

Les astronautes d’Apollo 13 Jim Lovell (au centre), Fred Haise (à gauche) et Jack Swigert sur le pont du porte-avions USS Iowa Jima après avoir éclaboussé de la mission lunaire malheureuse et récupéré par hélicoptère le 17 avril 1970. (Crédit d’image: NASA)

La statue d’Apollo 13 est accessible au public dans le cadre de l’arrêt Rocket Park sur Visite en tramway de la NASA du Space Center Houston , inclus avec l’admission. La sculpture est présentée à côté du « Apollo 13: l’échec n’est pas une option « exposition, présentée par la JSC Federal Credit Union, qui comprend des artefacts de la mission.

En plus de la nouvelle sculpture, le Space Center Houston accueille également actuellement « Apollo: quand nous sommes allés sur la lune « , une exposition itinérante coproduite par le US Space & Rocket Center, qui célèbre l’héritage de l’ère Apollo à travers les expériences des ingénieurs et des astronautes qui l’ont vécue. Ouverte jusqu’au 2 mai, l’exposition comprend une occasion de s’asseoir dans une réplique du rover lunaire et une chance de voir des modèles complexes de satellites, de vaisseaux spatiaux et de fusées, y compris la station spatiale russe Mir.