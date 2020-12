Les roquettes frappent les 76ers avec un prix élevé pour James Harden

James Harden a clairement indiqué qu’il voulait quitter Houston.

L’argent intelligent sur sa destination est passé des Brooklyn Nets aux Philadelphia 76ers.

Cependant, si les 76ers veulent Harden, ils vont devoir se séparer d’un bon coup.

Yaron Weitzman rapporte que Philly devra inclure Ben Simmons et trois choix de premier tour dans tout accord pour la barbe.

Re: Négociations Sixers-Harden: On me dit que les Rockets ont demandé aux Sixers 3 choix de première ronde en plus de Ben Simmons. Comme beaucoup d’autres l’ont rapporté, les Sixers n’ont jusqu’à présent pas été disposés à inclure Simmons dans aucune proposition.

