Iggy Azalea se déchire dans la prétendue maîtresse de Playboi Carti dans un nouveau message

Après cela, Iggy avait plus à quitter sa poitrine et a accusé Brandi d’avoir divulgué des informations sur Onyx avant sa naissance. Le rappeur « Fancy » a également déclaré que le meilleur ami de Brandi avait des relations sexuelles avec Carti.

« Diffusons un peu plus de merde, Miss Brandi! » Iggy a commencé. « Parce que j’ai eu plus de gens qui se sont manifestés pour me dire plus d’informations sur toute cette merde et à quelle profondeur cela va, alors allons-y. » Playboi Carti) était à Miami en train d’enregistrer dans la Hit Factory, la petite Miss Brandi, vous et votre amie, dont je vais avoir le nom de profil, étiez tous les deux en studio mais il ne vous a pas encore baisé, Brandi. Il baisait votre ami. Apparemment, vous êtes vraiment serré et allez partout ensemble. Il baisait votre amie et vous étiez là avec elle pour le soutenir, non?

«Maintenant, je me suis toujours demandé comment il était ressorti l’année dernière que j’étais enceinte et d’avoir un garçon», a-t-elle poursuivi. « Donc, ce que j’entends maintenant, c’est la raison pour laquelle cela est sorti, c’est parce que l’amie de Brandi qui se faisait baiser à Miami alors qu’elle était là-bas par mon homme à l’époque s’est fait baiser brutalement et mon homme a commencé à paniquer, en disant , « Je vais avoir un garçon! Je vais avoir un garçon! Cela ne peut pas arriver! Elle doit prendre un plan B! » Je suppose que tu as pris le plan B, d’accord ma chérie, parce qu’il n’y a pas d’autre bébé je suppose, mais vous étiez tous les deux déjà dans le mélange en décembre alors que j’étais enceinte de cinq mois et vous saviez très bien que cet homme avait une petite amie à part entière, vivait en une maison avec elle, et avait un garçon. «