Batgirl Star Leslie Grace parle du retour de Michael Keaton en tant que Batman

D’ici la fin de l’année, Warner Bros. et HBO Max sortiront Batgirl, la première entrée exclusive en streaming du studio dans le Univers étendu DC. Le film sera la première sortie en direct mettant en vedette le personnage de Batgirl de Barbara Gordon en tête et sera joué par Leslie Grace. Mais le film fait aussi parler de lui parce qu’il met en scène les événements de Le flash dans l’intrigue. Le film mettra en vedette Michael Keaton dans le rôle de Batman des films originaux de Tim BurtonHomme chauve-souris et Le retour de Batmandans sa deuxième sortie dans le DCEU, poursuivant son nouvel arc de personnage dans la franchise de Le flash.

Batman de Keaton dans le film agira en tant que mentor du nouveau vigilantisme de Barbara, donnant à Leslie Grace et Michael Keaton suffisamment de temps à l’écran pour partager. Récemment, Leslie Grace a partagé son expérience de travail avec Keaton sur les tournages de Fille chauve-souris. Parlant à Variety, Grace a parlé d’elle et des réactions des réalisateurs en voyant Keaton sur les plateaux. Dit-elle,

C’était sauvage pour tout le monde. Nos réalisateurs étaient comme deux petits enfants. Ce sont ouvertement des nerds légitimes de Batman. C’est Batman, mec ! Je ne pouvais même pas croire que je partageais l’espace avec Batman. Je veux en dire plus, mais je ne peux pas. C’était fou, surréaliste, incroyable. C’était vraiment l’étoffe des rêves.

La performance de Keaton en tant que Batman est considérée comme l’une des plus emblématiques parmi toutes les itérations en direct, et son retour dans le rôle au sein du DCEU a soulevé plusieurs questions. Bien que son apparition ait été décrite comme une sortie unique dans Le flash, dans lequel il serait apparu comme une version multiverselle du personnage ; avec son apparition confirmée dans Fille chauve-sourison peut dire que l’ancien film le rapprochera de ce Univers étendu DC. Comment son itération de Batman servirait le DCEU et quel impact cela aurait-il sur la tradition précédemment établie pour Batman au sein de la franchise deviendra probablement plus clair une fois Le flash versions.

Leslie Grace a plus de vétérans avec qui partager l’écran





Dans Fille chauve-sourisJK Simmons jouera son père, le commissaire James Gordon, reprenant son rôle dans Ligue des Justiciers. Partageant son expérience de travail avec l’acteur primé aux Oscars, Grace a déclaré:

Et JK Simmons jouant mon père. C’est ma pop. J’étais tellement nerveux parce que tout ce que je pouvais entendre dans ma tête était sa voix dans « Whiplash ». Que ferait-il et dirait-il si je n’obtenais pas quelque chose de bien ? [Laughs]. Puis nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Et juste il m’a raconté toutes ses belles histoires de début et d’être serveur et de travailler dans une pizzeria et d’essayer d’être acteur et de faire du théâtre.

Grace a ajouté des détails concernant la dynamique entre Firefly et Batgirl dans le film. Brendan Fraser, l’acteur emblématique de l’original La momie films, essaiera le rôle du principal antagoniste du film. Mais selon les récits de Grace, l’acteur qui aurait brûlé Gotham dans le film est aussi gracieux dans la vraie vie que méchant devant la caméra.

Ce fut une expérience d’apprentissage incroyable d’être sur le plateau avec des vétérans de l’action comme Brendan Fraser, et de s’imprégner de tout. C’était si dur parce que c’est notre méchant et je ne suis pas censé aimer mais c’est un énorme ours en peluche. Il est l’une des personnes les plus gentilles que j’aie jamais rencontrées. Dans nos séquences de combat, la façon dont il frappait juste des marques, cela venait de toute son expérience. On ne peut pas improviser ce genre d’expérience. Il se passe des trucs dingues. Il y a beaucoup de feu parce que comme tout le monde le sait maintenant, il joue Firefly. Il y a un feu fou. Il y a des cascades folles, des gouttes folles.

Fille chauve-sourissuite aux événements de Le flash expliquera sûrement beaucoup de choses sur l’expansion du DCEU dans sa direction nouvellement prévue, tout en introduisant un nouveau héros dans la franchise. Fille chauve-souris sortira d’ici la fin de cette année et sera immédiatement disponible en streaming sur HBO Max.





