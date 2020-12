Les fans de Power Book II: Ghost pensent avoir repéré un ancien personnage dans la bande-annonce de l’épisode 10

Nous avons presque atteint la fin de la première saison de Power Book II: Fantôme. Avant la finale de la saison, Starz a partagé une bande-annonce qui semble être tout à propos de Tariq St. Patrick et des événements après l’épisode 9. Mais certains fans aux yeux d’aigle croient également qu’il réintroduira un personnage que nous n’avons pas vu depuis la fin de la série originale. .

AVERTISSEMENT: cet article contient des spoilers pour Power Book II: Fantôme, y compris l’épisode neuf.

‘Power Book II: Ghost’ est plein de drames

Reprenant juste après la série originale de six saisons, Power Book II: Fantôme se concentre sur la vie de Tariq en tant que jeune adulte. Il est inscrit à l’Université de Stansfield pour garantir l’héritage de son père tout en travaillant dans le secteur de la drogue pour financer le dossier juridique de sa mère.

De nombreux personnages anciens restent sur l’orbite de Tariq, de Tasha St. Patrick et 2-Bit aux avocats fédéraux Cooper Saxe et Tameika Washington. Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux visages, y compris ses professeurs, ses intérêts amoureux et la reine Monet Tejada et sa famille.

‘Power Book II: Ghost’ est sur le point de terminer sa première saison

À ce stade, les autorités sont sur le point de se rapprocher de Tariq, comme le montre l’épisode neuf lorsque Saxe a convoqué Tariq pour qu’il prenne la barre, sachant qu’il avait tué Ghost.

Tariq a fini par dire clairement à Washington du meurtre de son père, expliquant: «C’était un monstre. Washington était d’accord avec lui et a finalement décidé d’accepter Tariq comme client.

Dans la bande-annonce de l’épisode 10, nous voyons plusieurs aperçus de ce qui va se passer dans la finale, dont Tariq qui prend la barre, où il donne un sourire narquois.

Certains fans pensent avoir vu Tommy Egan dans la bande-annonce finale de la saison 1 de Power Book II: Ghost

Il y a un autre clip dans la bande-annonce finale où un homme est vu courir dans une voiture de la police. Le clip se déplace si rapidement qu’il est difficile pour nous d’identifier de qui il s’agit. Mais une capture d’écran de l’image a convaincu un Redditor que c’est Tommy Egan, qui a quitté New York dans la série originale et s’est installé en Californie à la recherche d’une nouvelle vie.

« [Was] Tommy repéré dans la bande-annonce de l’épisode 10? ils ont écrit à côté de la capture d’écran.

«Peut-être lui qui vient de Cali et il vient d’avoir trois étoiles. J’ai l’impression qu’il va aller voir le petit ami de LaKeisha pour obtenir de l’aide avec le GTG », a lu un autre commentaire.

Mais d’autres étaient sceptiques.

« Je ne suis pas sûr que je crois que Tommy fera une apparition cette saison ou jamais, mais il ressemble à la même voiture dans son dernier épisode de la saison 6 épisode 13 quand il s’est échappé de la fusillade de l’entrepôt », a déclaré une personne.

«C’est juste un Blanc au volant d’une voiture lmao», a répliqué quelqu’un d’autre.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune confirmation directe que Tommy apparaîtra dans la série. Cependant, le créateur et showrunner Courtney Kemp a déjà tease une possible apparition de sa part.

«Je ne sais pas: si quelqu’un a dit au tribunal que j’ai fait quelque chose que je n’ai pas fait, je pourrais me sentir obligé de me présenter, peut-être, et de leur en parler? Kemp a déclaré à TVLine, faisant référence à l’affirmation précédente de Tasha selon laquelle Tommy avait tué Ghost.

Nous devrons attendre de voir ce qui se passera avec cela, cependant. Assurez-vous de vous connecter à Power Book II: Fantôme à 20h le dimanche sur Starz.