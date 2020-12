Lightyear, le nouveau spin-off de Disney’s Toy Story +

Disney Plus continue de croître de jour en jour. De plus en plus de fans rejoignent le service de streaming dans le monde entier et l’une des principales raisons est la grande quantité de contenu original que la plate-forme a annoncé pour les prochaines années.

En plus des films classiques déjà disponibles à regarder sur Disney +, la société de production de souris a déjà annoncé qu’entre 2021 et 2022 de nouvelles séries et des films originaux totalement nouveaux sortiraient également.

La saga Toy Story est, sans aucun doute, la franchise Disney Pixar la plus réussie au fil des ans. Après la première du quatrième opus de la franchise en 2019, nous pensions que ce serait la fin. Cependant, avec l’arrivée de Disney Plus, de nouvelles productions de l’univers Toy Story ont été annoncées.

Récemment, Disney + a présenté une liste de toutes ses nouvelles séries, films et courts métrages Pixar originaux qui arriveront sur la plateforme dans les années suivantes. L’un des plus importants est Année-lumière, un spin-off de Toy Story sur le commandant de l’espace.

Préparez-vous à voyager à l’infini et au-delà avec cette nouvelle histoire de l’un des personnages les plus importants de l’histoire de Disney. Ce nouveau film racontera tout ce qui n’a jamais été dit sur Buzz Lightyear.

« C’est le premier aperçu du jeune pilote d’essai qui est devenu le Space Guardian que nous connaissons tous aujourd’hui. », a décrit le compte Instagram officiel de Disney Pixar. En outre, ils ont également confirmé que Chris Evans sera celui qui donnera sa voix au personnage. Le film sera réalisé par Angus MacLane, qui a déjà joué le même rôle dans le film d’animation Finding Dory.

Quand Lightyear fait-il la première sur Disney Plus?

Lightyear, le nouveau spin-off de Toy Story, en première sur Disney Plus sur 17 juin 2022.