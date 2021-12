3 grandes avant-premières de films que vous pouvez désormais regarder en streaming

Leelbox TV Box Android 9.0【4GB+64GB】 KM3 Boîtier TV 2.4GHz Support BT 4.1/WiFi/3D/4K/H.265 [2021 Dernière Version]

【DERNIER SE OS ANDROID 9.0 avec GOOGLE CERTIFICATION】: KM3 a passé la certification Google, ce qui vous permet d’utiliser cette boîte comme Google Home / Google Mini pour contrôler tous vos appareils électroménagers dans la certification Google à l’aide de la fonction google assistant. Supporte Youtube, Google Playstroe, Google Music etc. Livré avec le dernier système d'exploitation Android 9.0, plus rapide, plus efficace et plus fluide que le système d'exploitation 8.1, qui permet au téléviseur 【4 Go de RAM + 64 Go de ROM】: Android TV Box de 4 Go et 64 Go offre l’espace et la liberté de télécharger vos applications préférées, de naviguer sur des sites Web, de jouer à des jeux et de regarder des films de manière plus fluide. Avec un micro, vous pouvez étendre la mémoire jusqu’à 64 Go de carte SD 【3D + 4K & H.265】: Ce dernier boîtier TV Android prend en charge le décodage et la lecture de presque tous les formats audio et vidéo populaires, vous permettant ainsi de profiter du summum de la vidéo 4K HD. En outre, le décodage H.265 permet d’économiser 50% de la bande passante par rapport à la norme H.264. Vous pouvez ainsi jouer à des milliers de jeux Android sur un grand écran 4K et profiter d'une meilleure qualité avec moins de mise en mémoire tampon 【2.4G / 5G 2T2R WIFI & 3.0 INTERFACE】:Le WIFI bi-bande 2.4G/5G vous permet de choisir le WIFI que vous souhaitez et que vous équipez. 2T2R signifie que cette boîte a deux transferts, deux récepteurs, deux antennes, une vitesse de transfert rapide de la transmission synchrone. La transmission de l'USB 3.0 est 10 fois plus rapide que l'USB 2.0. Il peut transférer des fichiers de grande capacité aux taux de stockage définis par les périphériques de stockage et optimiser la machine afin de réduire l 【Voix innovante télécommande 2.4G】:La recherche vocale est possible, ce qui est 3 fois plus rapide que la télécommande infrarouge traditionnelle. La zone spécifique de la télécommande a une fonction coulissante de l’écran tactile.En outre, nous pouvons utiliser l’appareil à distance depuis n’importe quel angle, n’importe où dans la maison, sans craindre que l’appareil ne reçoive pas de signaux