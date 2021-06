L’histoire de la violence à l’égard des femmes de Chris Brown : les allégations expliquées

Chris Brown a été accusé d’avoir frappé une femme dans une maison de Los Angeles et fait actuellement l’objet d’une enquête par le département de police de Los Angeles.

Le LAPD a répondu à un appel radio au sujet d’une dispute dans une résidence de la région de la vallée de San Fernando.

Les agents ont déclaré à NBC qu’au moment où la police est arrivée sur les lieux le matin du vendredi 18 juin, Brown n’était plus présent. Ils ont en outre déclaré que l’incident « fait l’objet d’une enquête en tant que batterie et sera renvoyé au bureau du procureur de la ville de Los Angeles ».

TMZ rapporte que la victime présumée affirme que la chanteuse primée aux Grammy Awards « s’est cogné l’arrière de la tête si fort que son tissage s’est détaché ».

Brown a une longue histoire de problèmes juridiques, ayant fait face à des accusations de violence à l’égard des femmes qui remontent aux premiers jours de sa carrière et à la condamnation bien documentée du chanteur pour des accusations de violence domestique découlant de sa violence physique contre sa petite amie de l’époque, Rihanna.

L’histoire de la violence présumée contre les femmes de Chris Brown

Février 2009 : Brown est arrêté pour avoir agressé Rihanna.

En février 2009, Brown, alors âgée de 19 ans, a fait la une des journaux après l’hospitalisation de Rihanna à la suite d’une altercation entre eux la veille des Grammy Awards.

Des images de Rihanna avec des coupures et des bleus sur le visage ont été largement partagées. Brown décrira plus tard l’agression en disant: « Avec un poing fermé, comme si je l’avais frappée et que cela lui avait cassé la lèvre. »

Brown a ensuite été inculpé d’agression criminelle susceptible de causer de graves blessures corporelles et d’avoir proféré des menaces criminelles. Il a plaidé coupable et a été condamné à des travaux d’intérêt général, à cinq ans de probation et à des conseils en matière de violence domestique.

Son rapport de probation a révélé deux précédents incidents « liés à des violences domestiques » contre Rihanna. Le premier a eu lieu en Europe trois mois avant son arrestation en 2009, et le second a eu lieu à la Barbade ce même janvier.

Mars 2011 : Brown aurait jeté une chaise par la fenêtre après une interview de « Good Morning America ».

Brown s’est entretenu avec l’animateur de « Good Morning America » ​​Robin Roberts en 2011. Au cours de l’interview, on lui a posé une question sur ce qui s’était passé avec Rihanna.

Brown serait devenu si enragé que, lors d’une pause publicitaire, il a brisé la fenêtre de sa loge avec une chaise, envoyant du verre sur Times Square.

Plus tard, il s’est excusé en disant qu’il était « déçu » par la façon dont il avait agi.

« J’ai gardé mon sang-froid tout au long de l’entretien, même si vous pouviez voir que j’étais bouleversé », a-t-il déclaré. « J’ai gardé mon sang-froid et j’ai fait ma performance, et quand je suis arrivé dans les coulisses, je me suis juste défoulé. Je devais juste libérer la colère que j’avais en moi parce que j’avais l’impression de travailler si dur pour cette musique et je J’avais l’impression que les gens continuent d’essayer de me l’enlever. Alors, oui, je suis devenu très émotif, et je m’excuse d’avoir agi comme ça. «

Juin 2012 : Brown et Drake se sont bagarrés dans une boîte de nuit de New York.

Le 14 juin 2012, la police a été appelée dans une boîte de nuit de New York où cinq personnes ont été blessées lors d’une bagarre qui aurait éclaté entre Brown, le rappeur Drake et leurs entourages respectifs.

Selon certaines informations, la querelle du couple a été déclenchée par leur histoire commune de sortir avec Rihanna, avec des bouteilles qui auraient été jetées entre les deux parties.

Janvier 2013 : Brown aurait agressé Frank Ocean.

Le chanteur Frank Ocean a affirmé que Brown et ses amis l’avaient « sauté » devant un studio d’enregistrement hollywoodien lors d’une altercation au sujet d’une place de parking.

Aucune accusation n’a été portée contre les personnes impliquées.

Juin 2013 : Brown aurait agressé une femme dans un club.

Une femme a accusé Brown de l’avoir poussée au sol si fort qu’elle aurait plus tard besoin d’une intervention chirurgicale pour réparer des ligaments déchirés.

La femme a ensuite poursuivi Brown, ce à quoi il a répondu en niant l’incident et en déposant une contre-poursuite pour diffamation.

Ce mois-là, Brown a également été inculpé d’un délit de fuite qui aurait eu lieu en mai, mais il a ensuite été innocenté.

Octobre 2013 : Brown arrêté pour agression criminelle.

Brown a été arrêté et emprisonné avec son garde du corps après une altercation avec deux hommes devant un hôtel à Washington DC

L’accusation a ensuite été réduite à un délit, pour lequel il a plaidé coupable et a été condamné à une peine de prison, après avoir déjà passé deux jours en prison.

Novembre 2013 : Brown est expulsé de sa cure de désintoxication pour comportement violent.

Après être entré dans un centre de désintoxication pour être traité pour des problèmes de colère en octobre, Brown a été rapidement expulsé après avoir prétendument jeté une pierre sur la voiture de sa mère lors d’une visite.

Il a reçu l’ordre de terminer son traitement dans un autre établissement.

En février 2014, un juge a prolongé son séjour de deux mois supplémentaires, des documents de l’établissement révélant que Brown avait reçu un diagnostic de trouble bipolaire et de trouble de stress post-traumatique.

Mai 2015 : Un homme accuse Brown d’agression.

Brown a évité les accusations après qu’un homme a prétendu avoir été violemment agressé par le chanteur et ses amis lors d’un match de basket à Las Vegas.

Aucune accusation n’a été portée contre le chanteur ou ses pairs.

Janvier 2016 : Brown enquête sur une affaire de coups et blessures et de vol.

La police de Las Vegas a enquêté sur Brown après qu’une femme a affirmé que la chanteuse l’avait battue et lui avait volé son téléphone lors d’une altercation dans une chambre d’hôtel.

Brown a nié l’incident et n’a jamais été inculpé.

Août 2016 : Brown est accusé de voies de fait avec une arme mortelle.

Brown a été arrêté et inculpé après que Baylee Curran, Miss California Regional 2016, a déclaré à la police qu’il l’avait menacée avec une arme à feu alors qu’elle admirait un bijou dans sa cuisine.

L’affaire a ensuite été abandonnée faute de preuves.

Juin 2017 : Karreuche Tran obtient une ordonnance restrictive contre Brown.

L’ex-petite amie du mannequin et de Brown, Karreuche Tran, a obtenu une ordonnance restrictive de 5 ans contre le chanteur.

Tran a affirmé que Brown avait dit à plusieurs personnes qu’il allait la tuer et a allégué devant le tribunal que Brown lui avait envoyé des menaces violentes :

« Je peux récupérer mon argent et j’en ai marre de jouer à des jeux », ainsi que « Salope, je vais te battre » et « Je te promets que je ferai de ta vie un enfer ».

Mai 2018 : Une femme affirme que Brown l’a agressée sexuellement dans le cadre d’un procès.

Brown a été poursuivi en justice par une femme qui a affirmé avoir été agressée sexuellement par le chanteur à son domicile de Los Angeles en 2017.

L’affaire civile a été réglée en privé en 2020. LAPD a enquêté sur l’incident, mais aucune accusation n’a été portée contre Brown.

Janvier 2019 : Brown arrêté pour viol à Paris.

Le 22 janvier, il a été signalé que Brown avait été arrêté à Paris, en France, avec deux autres personnes accusées de « viol aggravé » et de multiples infractions liées aux stupéfiants.

L’incident allégué a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 janvier. Brown a nié les allégations et il a été libéré sans être inculpé, dans l’attente d’une enquête.

