«  Happy Days  »: Ron Howard a donné un ultimatum aux producteurs de l’émission grâce à son co-star Henry Winkler

Le casting de «Happy Days», 1975 | Walt Disney Television via les archives de photos Getty Images / Walt Disney Television via Getty Images

Dans Jours heureux’ première saison, la comédie ABC connaît déjà un grand succès.

L’émission sur une famille nucléaire dans les années 1950 a résonné auprès des téléspectateurs. L’une de ses stars était un visage familier: Ron Howard, bien connu pour son portrait d’Opie Taylor sur Le spectacle Andy Griffith.

Howard, cependant, a révélé aux Archives de la télévision américaine sa déception à l’égard des dirigeants de l’émission en ce qui concerne le placement de la co-vedette Henry Winkler sur un piédestal d’une manière très évidente.

À tel point que le futur cinéaste a dû mettre le pied sur le piédestal.

La montée en puissance de Fonzie ‘Happy Days’

CONNEXES: Comment un match de softball a amené Ron Howard à jouer Tom Hanks dans le film qui a rendu célèbre l’acteur oscarisé

Il semblait que tout allait bien pour l’acteur et le reste du casting sur Jours heureux, jusqu’à ce que Henry Winkler, qui jouait Arthur «Fonzie» Fonzarelli, devienne une personnalité plus grande que nature dans la série.

La série depuis ses débuts a été écrite autour de l’adolescent Richie Cunningham joué par Ron Howard et ses amis du lycée. Mais les téléspectateurs ne pouvaient pas en avoir assez des pouces levés de Fonzie, de sa veste en cuir et de sa marque de fabrique «Hey!»

Howard a admis que lorsque la distribution a fait une tournée publicitaire, c’était «un peu comme si nous étions un groupe de garçons et Henry était le chanteur principal.

Les producteurs ont finalement fait asseoir Howard pour lui dire qu’ils déplaçaient Henry Winkler davantage au centre de la série.

Howard a été « approché » par les producteurs de « Happy Days » à propos d’un grand changement

«Pendant la saison morte, j’ai été approché par [the show’s executive producers], qui a essentiellement dit que Fred Silverman [President of ABC Entertainment] voulait changer le nom de l’émission en Les jours heureux de Fonzie. »

Howard a déclaré que, dans le même souffle, ils lui offraient une augmentation ainsi que des épisodes à réaliser, apparemment pour atténuer le coup pour lui de faire en sorte que la série devienne tout le personnage de Winkler.

«J’y ai réfléchi, je suis entré et j’ai rencontré [the producers], » il a dit. «J’y suis allé seul, pas d’agents ou quoi que ce soit. Et j’ai dit: « Je me suis vraiment inscrit pour être au centre d’un spectacle appelé Jours heureux. ‘»

Howard a poursuivi en disant qu’il «respectait ce qui s’était passé», mais qu’il préférerait «retourner à l’école de cinéma» plutôt que de participer à la Fonzified Jours heureux.

C’était une ligne dans le sable. Le futur cinéaste a clairement exprimé sa position: «Ce n’était pas une négociation; Je ne voulais tout simplement pas le faire », a-t-il dit, exprimant qu’il comprenait si c’était la direction dans laquelle ils voulaient aller.

Les producteurs de l’émission ont acquiescé à Howard

L’acteur a également souligné qu’il aimait et admirait Henry Winkler, mais qu’il ne pensait tout simplement pas qu’il pouvait se sentir bien à ce sujet. Les producteurs ont conclu que le titre de l’émission resterait le même si Howard n’était pas à bord. Le personnage de Fonzie bénéficierait toujours d’une plus grande concentration, ce qui lui convenait.

«Je pourrais accepter cela», dit-il. «Je ne voulais juste pas qu’on l’appelle Les jours heureux de Fonzie. Et ils ne l’ont pas changé.

«C’était un ensemble merveilleux. Henry Winkler était comme un grand frère pour moi. Et nous avons été un énorme succès.