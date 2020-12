Voici quelques-unes des «  Good Boy  » V, les meilleures lignes des chansons du groupe BTS

Malgré son amour pour la série «Cypher» et des chansons de rap comme «Intro: Persona», V, de son vrai nom Kim Taehyung, est l’un des chanteurs de BTS, sortant même des chansons en solo comme «Winter Bear».

En ce qui concerne ses meilleures répliques dans les chansons du groupe BTS, V partage souvent sa voix soul dans plusieurs chansons populaires de ce groupe de garçons. Voici quelques moments préférés des fans de Kim Taehyung.

‘Jump’ de ‘Skool Luv Affair’

Il est peut-être vieux, mais il est toujours emblématique et apprécié de nombreux fans de BTS. Avec « Boy In Love » et « Dope », « Jump » a été l’une des premières chansons de BTS. Cependant, le rôle de V dans cette chanson est toujours interprété par les membres du BTS, que ce soit en plaisantant lors de diffusions en direct ou sérieusement lors de concerts en direct dans le stade.

‘La vérité non racontée’ de ‘Love Yourself: Tear’

Techniquement, ce n’est pas une chanson de groupe. «The Truth Untold» est interprété par l’une des «sous-unités» du BTS, c’est-à-dire un plus petit groupe parmi les membres. Il s’agit d’une chanson interprétée par des chanteurs du groupe – Jin, Jungkook, V et Jimin. En tant que l’une de leurs chansons les plus émotionnelles / lentes, la voix de V correspond parfaitement au thème de cette chanson.

‘Pied Piper’ de ‘Love Yourself: Her’

La voix de V est toujours parfaite, mais c’est aussi un danseur incroyable au sein de ce boys band. En ce qui concerne les mouvements de danse «Pied Piper», V gagne souvent beaucoup de reconnaissance. Cette chanson a fait ses débuts avec le Aime toi toi-même série, mais a fait une apparition à plusieurs performances du stade BTS.

‘Make It Right’ de ‘Map of the Soul: Persona’

Cette chanson a été faite pour la voix soul de V. «Make It Right» est l’une des chansons que BTS interprète en direct, y compris lorsque le groupe a chanté à Time Square à New York pour le réveillon du Nouvel An. Dans celui-ci, V chante avec les autres chanteurs pour BTS. Il chante également quelques lignes tout seul, ce qui en fait un favori des fans.

‘Black Swan’ de ‘Map of the Soul: 7’

L’une des versions les plus récentes de BTS, «Black Swan», a fait ses débuts avant la sortie du groupe en 2020, Carte de l’âme: 7. Complet avec une chorégraphie complexe et des voix stimulantes, le groupe a interprété cette chanson dans des talk-shows comme The Late Show avec Jimmy Fallon et Til Late Late Show avec James Corden.

V a également publié plusieurs chansons en solo qui ont fait leur chemin vers les albums de BTS. Cela inclut la «singularité», «l’enfant intérieur» et la «stigmatisation». Cependant, il a également publié des chansons en tant qu’artiste solo, y compris la sortie entièrement en anglais, «Winter Bear».

V a également publié plusieurs chansons en solo qui ont fait leur chemin vers les albums de BTS. Cela inclut la «singularité», «l'enfant intérieur» et la «stigmatisation». Cependant, il a également publié des chansons en tant qu'artiste solo, y compris la sortie entièrement en anglais, «Winter Bear».