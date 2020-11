Les paroles du conte de fées de New York sont devenues un mème viral

«Conte de fées de New York». Photo: Michel Linssen / Redferns, Sandra Hannah via Twitter

Les paroles de «Fairytale of New York» sont devenues un mème hilarant.

Dans cette vie, trois choses seulement sont garanties: la mort, les impôts et le débat annuel sur les paroles du conte de fées de New York. Soupir.

Pour ceux qui ne le savent pas, chaque année, il y a une conversation nationale sur la question de savoir si la version originale de la chanson doit être jouée à cause d’une insulte homophobe. Le morceau, qui a été libéré en 1987 par The Pogues et Kirsty MacColl, dit: « You scumbag, you maggot, you cheap moche f **** t. »

En 2018, le leader des Pogues, Shane McGowan, a en fait abordé les paroles. Dans une déclaration, il a dit: « Le mot a été utilisé par le personnage parce qu’il correspondait à sa façon de parler et à son personnage. Elle n’est pas censée être une personne gentille, ni même une personne saine. C’est une femme d’une certaine génération. et le temps dans l’histoire et elle est désespérée et désespérée. Son dialogue est aussi précis que je pourrais le faire mais elle n’est pas destinée à offenser! »

BBC Radio 1 a récemment annoncé qu’elle ne jouerait pas la version originale de «Fairytale of New York» pour éviter d’offenser son public. La version modifiée dit maintenant: « Vous êtes bon marché et vous êtes hagard ». (Kirsty a en fait utilisé ces paroles lors d’une performance live sur Top of the Pops en janvier 1992.) D’autres ont insisté pour que les paroles de l’hymne de Noël soient chantées dans leur intégralité.

Heureusement, Internet a la seule solution valable. Les gens ont changé les paroles en «Fairytale of New York» et les résultats sont hilarants. Maintenant, c’est même devenu un mème.

vous salissez votre asticot, c’est un perroquet gris africain – Liam (@LiamLambrini) 19 novembre 2020

Vous salaud, vous mouche, des bidons avec Diane Abbott – Conor (@conorwf) 19 novembre 2020

you scumbag you maggot Tracy Beaker de Jacqueline Wilson, Illustrations de Nick Sharratt – grâce (@depeche__toad) 19 novembre 2020

Vous salaud, vous mouche, Je suis la rédactrice beauté des célébrités Olay Regenerist, Nadine Baggott Et les nouveaux ingrédients anti-âge les plus populaires sont les pentapeptides. pic.twitter.com/ivtnb3XIeh – Calum. (@ CalumS1991) 19 novembre 2020

Vous salissez votre asticot, je vais compter jusqu’à 3 et je veux une veste – J (@ _JP1878_) 20 novembre 2020

«Tu as sali ton asticot, tu as tapoté Taggert. – 📻 Colin Paterson 📺 (@ColinGPaterson) 19 novembre 2020

vous vous racaillez vous mouche, avec des tactiques, je le blague – Gestionnaire de football hors contexte (@ nocontextfm1) 19 novembre 2020

Vous salissez votre asticot, je prends du fromage et des haricots avec ma veste – bottie🍄 (@DavisCharlotted) 19 novembre 2020

