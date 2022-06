Une nouvelle horreur de tueur en série terrifiante approche des scores parfaits sur les tomates pourries

Le film est basé sur une nouvelle de 2004 du même nom de Joe Hill, fils du légendaire auteur d’horreur Stephen King, et devrait sortir sur les écrans de cinéma ce vendredi 24 juin.

Réalisé par Scott Derrickson, le film raconte l’histoire de Finney Shaw, 13 ans, et de son enlèvement par le tristement célèbre kidnappeur masqué connu sous le nom de Grabber, qui prend et assassine des enfants dans la région depuis des années.

Derrickson, la cheville ouvrière de l’horreur moderne Jason Blum et C. Robert Cargill sont tous les producteurs du film, qui est présenté par Universal et Blumhouse.