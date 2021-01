Samsung Exynos 2100 lance des mises à jour en direct: le nouveau chipset alimentera la série Galaxy S21

La Mer Le Baume pour les Yeux Intense Soin des Yeux

Ce baume réduit visiblement les poches sous les yeux, apaise, lifte et raffermit la peau en apparence. Il contient le De-Puff Ferment, un ferment marin exclusif qui réduit l'apparence des poches, des rides et ridules. La peau est visiblement raffermie, rajeunie et éclatante.