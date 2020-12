Microsoft a lancé hier une promotion via Microsoft Rewards qui permettait aux utilisateurs américains de réclamer 100 Robux gratuitement. Sauf qu’un jour plus tard, cela ne semble plus fonctionner. Nous avons quelques réponses possibles ci-dessous.

Microsoft Rewards: Pourquoi ne puis-je pas obtenir 100 Robux gratuits?

Microsoft n’a pas encore publié de déclaration expliquant pourquoi les 100 Robux gratuits ne peuvent plus être utilisés via Microsoft Rewards. Continuez à consulter cette page pendant que nous surveillons la situation et fournissons d’autres mises à jour au fur et à mesure que nous les découvrons.

Voici ce que nous pouvons confirmer:

29 décembre 2020: Nous avons échangé avec succès 100 Robux gratuitement grâce à la promotion Microsoft Rewards.

Nous avons échangé avec succès 100 Robux gratuitement grâce à la promotion Microsoft Rewards. 30 décembre 2020: Nous ne pouvions plus utiliser le 100 Robux gratuitement après avoir testé avec un tout nouveau compte Microsoft. Nous avons également testé avec un nouveau Roblox Compte. Notre meilleure estimation: Microsoft a suspendu la promotion car certains utilisateurs exploitaient le Robux. Nous avons entendu dire que certains utilisateurs abusaient du système et créaient plusieurs comptes pour réclamer plus de 100 Robux pour leur Roblox Compte. Bien que cela soit injuste pour la majorité des joueurs Roblox, nous espérons que Microsoft apportera une solution le plus rapidement possible!

Nous ne pouvions plus utiliser le 100 Robux gratuitement après avoir testé avec un tout nouveau compte Microsoft. Nous avons également testé avec un nouveau Roblox Compte.

En conséquence, nous ne pouvons ni confirmer ni nier que la promotion ne fonctionne plus. Depuis hier, 29 décembre, nous avons reçu des rapports mitigés d’utilisateurs dans les commentaires; certains prétendent que cela fonctionne tandis que d’autres affirment que la promotion ne fonctionne plus. Nous vous recommandons de tester la promotion par vous-même en utilisant notre guide original pour voir si vous pouvez réclamer le 100 Robux.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ci-dessous, nous avons compilé une liste de FAQ qui sont arrivées à travers les commentaires. Nous espérons que cela aidera tous ceux qui n’ont pas réussi jusqu’à présent à utiliser les 100 Robux via Microsoft Rewards.

La promotion Microsoft Rewards est-elle disponible dans tous les pays?

Non. La promotion Microsoft Rewards n’est disponible qu’aux États-Unis. Si vous vivez en dehors des États-Unis, vous ne pourrez pas réclamer les 100 Robux.

Lorsque j’essaie d’utiliser les 100 Robux, le bouton Utiliser maintenant mène simplement à la page d’échange de récompenses? Je ne trouve le Robux nulle part?

Nous avons rencontré cela aussi. Lors des tests du 30 décembre 2020, nous avons rencontré le même problème: en cliquant sur Utiliser maintenant dans l’onglet Réclamer votre Robux, nous avons été redirigés vers la page générale Utiliser. Nous n’avons pas de réponse confirmée à ce sujet. Notre meilleure estimation est que Microsoft a temporairement suspendu la promotion pour empêcher les utilisateurs de réclamer plus de 100 Robux avec plusieurs nouveaux comptes.

J’ai déjà un compte Microsoft. Pourquoi ne puis-je pas utiliser le 100 Robux?

Vous devez créer un tout nouveau compte Microsoft. Les comptes Microsoft déjà existants ne sont pas éligibles à la promotion. Bien que vous puissiez toujours gagner des points via Bing, les comptes Microsoft existants n’auront pas la possibilité de réclamer 100 Robux.

Quelle est la différence entre gagner des points et réclamer les 100 Robux?

Microsoft Rewards est un programme qui permet aux utilisateurs de gagner des points à échanger contre des prix. Il existe de nombreuses façons de gagner des points via Microsoft Rewards:

Cartes-cadeaux Roblox. *

Concours (pour tenter de gagner une console Xbox Series, un pack Surface Pro X et plus).

Cartes Xbox: Xbox Live, Game Pass.

Plusieurs cartes cadeaux vers vos magasins préférés (Hulu, Dunkin ‘Donuts, Taco Bell, Starbucks, etc.).

* Microsoft affirme que les points Microsoft Rewards peuvent être échangés contre des cartes-cadeaux Robux et Roblox. Cependant, les cartes-cadeaux Roblox ne sont pas présentes dans la section «Utiliser» pour le moment.

Cependant, ceci est distinct de la promotion 100 Robux. Utilisateurs résidant aux États-Unis et créer un nouveau compte Microsoft sont les seuls utilisateurs éligibles pour réclamer les 100 Robux. Réclamer 100 Robux est un rachat unique.

Je suis sur un ordinateur portable / appareil mobile. Cela fonctionnera-t-il toujours?

Cela devrait, tant que vous vous inscrivez via le site Web promotionnel.

N'oubliez pas de revenir sur cette page pour en savoir plus sur la promotion Microsoft Rewards.