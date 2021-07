« Grey’s Anatomy »: Izzie a-t-elle déjà été vraiment jalouse de Jo? Voici ce que disent Katherine Heigl et Camilla Luddington

Alex Karev (Justin Chambers) a eu deux grands amours sur L’anatomie de Grey. Au début de la série, le cœur du chirurgien appartenait au Dr Izzie Stevens (Katherine Heigl). Cependant, il a rencontré et est tombé amoureux du Dr Jo Wilson (Camilla Luddington) dans la saison 9 après avoir divorcé d’Izzie.

En fin de compte, Alex et Izzie se sont avérés être la phase finale. Cependant, Izzie a-t-elle jamais été jalouse de Jo?

Les acteurs de « Grey’s Anatomy » Katherine Heigl dans le rôle d’Izzie Stevens et Camilla Luddington dans le rôle de Jo Wilson | Scott Garfield/Walt Disney Television via Getty Images, Richard Cartwright/ABC via Getty Images

Que s’est-il passé entre Izzie, Jo et Alex sur ‘Grey’s Anatomy’ ?

Dans la première saison de L’anatomie de Grey, Alex Karev était le personnage que les fans adoraient détester. Bien qu’il taquine souvent d’autres stagiaires, comme George O’Malley (TR Knight), Alex a développé très tôt un faible pour Izzie. Après l’avoir soutenue à travers son petit ami, la mort de Denny Duquette (Jeffery Dean Morgan), Izzie et Alex se sont rapprochés. À la saison 5, le couple sortait ensemble et se professait leur amour. Cependant, leur relation a rapidement changé lorsque Izzie a reçu un diagnostic de mélanome métastatique de stade 4.

Durant L’anatomie de GreyDans le 100e épisode de « What A Difference A Day Makes », Alex et Izzie ont décidé de se marier alors que son cancer s’aggravait. Après leur mariage, cependant, le couple a commencé à se disputer. Quand Izzie a été licenciée en raison de la fusion de l’hôpital, elle a blâmé Alex et a quitté Seattle. Après son retour, Alex a demandé le divorce à Izzie.

Après leur séparation, Alex a rencontré Jo alors qu’il était stagiaire en chirurgie et elle était interne. Le couple s’est lié au cours de leurs enfances difficiles et est lentement devenu de bons amis. Cependant, ils ont finalement commencé à sortir ensemble dans la saison 10.

Katherine Heigl pense qu’Izzie était jalouse de Jo mais heureuse pour Alex

Comme L’anatomie de Grey progressé, de nombreux fans sont tombés amoureux d’Alex et Jo, ou « Jolex ». Pendant plusieurs saisons, ils ont connu des hauts et des bas, y compris un retour de l’ex-mari abusif de Jo. Enfin, le couple a marché dans l’allée de la saison 14, avec la meilleure amie d’Alex, Meredith (Ellen Pompeo), comme officiant.

En 2018, TVLine a informé Heigl du mariage d’Alex et Jo. Bien que le En cloque La star a arrêté de regarder la série après sa sortie en 2009, elle a dit qu’Izzie n’aimerait pas voir Alex épouser quelqu’un d’autre.

« Si elle est passée à autre chose, alors je m’attendrais à ce qu’Izzie soit très heureuse pour lui », a commencé Heigl. «Elle voudrait qu’il soit heureux. elle serait jalouse [of Jo] c’est sûr, non ? Elle voudrait qu’il tienne le coup pour elle.

La star de « Grey’s Anatomy » Camilla Luddington n’a que des choses agréables à dire sur Izzie

Depuis la sortie de Heigl, les fans ont souvent comparé Jo à Izzie. Néanmoins, Luddington n’a dit que des choses positives sur le personnage. Après les commentaires de Heigl sur le mariage de Jo et Alex, le Californication alun a prédit qu’Izzie avait une vie agréable après leur divorce.

« C’est vraiment mignon ! » a déclaré Luddington. « Ce que j’imagine, c’est qu’Izzie pense en quelque sorte à ce qu’Alex pense d’elle. Dans notre 300e épisode, il a expliqué qu’il espérait qu’elle aurait cette vie incroyable. J’espère qu’Izzie vit sa meilleure vie, et elle espère le meilleur pour Alex.

Dans la saison 16, Chambers est parti L’anatomie de Grey. L’organisateur de mariage L’acteur a déclaré qu’il prévoyait de travailler sur d’autres projets. Au milieu de la sortie de Chambers, Grey’s les écrivains ont réuni le personnage avec Izzie. Après avoir contacté Izzie pour aider Meredith à conserver sa licence médicale, elle lui a dit qu’elle avait secrètement donné naissance à leurs jumeaux, Alexis et Eli. En fin de compte, Alex a choisi d’être avec Izzie et leurs deux enfants et a divorcé de Jo.

