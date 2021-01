La mystérieuse bêta de « Resident Evil » cible le mode multijoueur

« Resident Evil » reçoit apparemment une nouvelle entrée multijoueur, avec une version bêta avant le lancement.

Le test bêta fermé du titre du 25e anniversaire de Resident Evil arrive!

Nous recherchons des participants CBT dans nos ambassadeurs.

C’est votre chance de jouer un titre Resident Evil auquel personne n’a joué auparavant! Cliquez ici pour plus de détails.https: //t.co/9YvxMyRjx7#REBHFun – Officiel RESIDENT EVIL / BIOHAZARD AMBASSADOR (@REBHFun)

14 janvier 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: « Marvel Avengers » révèle les changements apportés aux skins Gear et MCU

Suite à l’annonce d’un « Vitrine Resident Evil » la semaine prochaine, une nouvelle page mystère a été découverte sur le site Web de la série, suggérant qu’un nouveau jeu multijoueur.

La page offre aux joueurs la possibilité de manifester leur intérêt pour une bêta fermée, qui serait « Célébration du 25e anniversaire de Resident Evil ». Il sera disponible à la fois en PS4 comme sur Xbox One, et a une spécification de genre en multijoueur pour quatre à six joueurs.

La période d’inscription court du 14 au 25 janvier. Entre-temps, de nombreux joueurs seront sélectionnés à des dates spécifiques pour le l’enregistrement est finalement fermé.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Hitman 3 arrive sur Nintendo Switch la semaine prochaine

Toute personne intéressée aura besoin d’une pièce d’identité de Capcom qui est lié au programme « Ambassadeur Resident Evil » afin de participer au scrutin.

Bien que la nature du projet ne soit pas encore claire, il est probable que d’autres nouvelles émergeront au cours de la « Vitrine Resident Evil » la semaine prochaine, qui fournira des nouvelles sur le prochain Village et autres aspects de la franchise.