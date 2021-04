Freddie Highmore quitte le bon docteur? L’acteur a déjà un nouveau contrat

Freddie Highmore a une liste impressionnante de titres à 29 ans: c’était acteur, philologue, scénariste, producteur et réalisateur sur un voyage qui a commencé alors qu’il n’était qu’un enfant. Bien que sa carrière soit longue, depuis 2017, il est principalement connu pour son rôle de Shaun Murphy dans la célèbre série médicale Le bon docteur. Cependant, dans Au cours des prochains mois, sa carrière pourrait changer de direction car il a signé un contrat important. De quoi s’agit-il?

Le Londonien est venu au drame de la santé après s’être distingué pendant quatre ans dans l’émission Motel Bates, pour lequel il s’est distingué par le Prix ​​du choix du public. Une fois avec le rôle du Dr Murphy, il s’est établi parmi les acteurs les plus populaires et a obtenu une reconnaissance. Actuellement en première avec la quatrième saison de la série, mais il ne se repose pas sur ses lauriers et pense déjà à son avenir.

Freddie Highmore est un nouveau client ICM (@icmpartners)



Icm Partners a officiellement annoncé avoir conclu un accord avec Highmore pour le représenter. C’est l’un des agences de talents leaders au monde, dédié à la représentation des artistes, créateurs de contenu, diffuseurs, auteurs, journalistes et artisans. Certains de ses clients incluent Michael Keaton, Catherine O’Hara, Olivia Colman, Frank Langella Oui Caitlin FitzGerald.

Y aura-t-il la saison 5 de The Good Doctor?

Cette nouvelle intervient au milieu de l’incertitude quant à la poursuite de Le bon docteur. Alors que la quatrième saison a commencé le 2 novembre et a encore des épisodes à créer, ABC ne s’est pas encore exprimé sur un éventuel cinquième volet de la saga. La série a connu une baisse d’audience dans ses épisodes actuels (elle est passée d’une moyenne de 5,53 millions de téléspectateurs par épisode dans la saison 3 à 4,29 dans la saison 4) et lLes chiffres définitifs seront la clé pour le renouvellement ou l’annulation.

Pour sa part, Highmore a déjà un nouveau contrat qui peut ouvrir de meilleures portes. Parallèlement, il travaille avec la société de production qu’il a créée, Photos de Alfresco, dans des scripts pour la télévision, le cinéma et le théâtre. Il a actuellement un accord avec Sony pour produire du contenu et va de l’avant avec le projet de Léonard: une série sur Léonard de Vinci.