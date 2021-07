Juan Moro, le meurtrier fictif blâmé pour le vrai crime de Manuel Buendía

À la fin des années 1980 et au début des années 1990, l’un des réalisateurs qui s’est essayé au genre d’action avec des films à petit budget était Damian ‘el Gato’ Acosta Esparza. Avec des thèmes centrés sur violence urbaine et activité des gangs A cette époque, le cinéaste était une sorte de Michael Vainqueur au Mexicain pour sa façon artisanale de faire des films, malgré des critiques telles que Jorge Ayala Blanco ils l’ont mis en pièces. Comme beaucoup d’autres réalisateurs dans le monde, il avait aussi son acteur fétiche. Il s’agit de Juan Rafael Moro Ávila, ou mieux connu sous le nom de Juan Moro.







Récemment, le nom et le visage de Juan Moro réapparaît sous les yeux du public avec le documentaire Réseau privé. Qui a tué Manuel Buendia ? de Netflix. Dans la mémoire collective (pour ceux qui se souviennent de lui), il a été identifié comme l’auteur matériel du meurtre du journaliste Manuel Buendía, Le crime dont il a été accusé et pour lequel il a été emprisonné en 1989.

Juste la même année, il est sorti Le procureur de fer, film réalisé par Damián Acosta Esparza et avec Mario Almada et Lucha Villa. L’histoire est basée sur le cas réel de Salvador del Toro, agent fédéral envoyé à Nuevo Laredo, Tamaulipas, dans les années 1970 pour arrêter la guerre contre la justice menée par les trafiquants de drogue menés par Simona Reyes Pruneda.

Dans la fiction Villa de combat donne vie à cette femme sous le nom de Ramona Pineda, matriarche d’une famille de trafiquants de drogue dans le nord du pays. L’un de ses fils est joué par Juan Moro, qui avait déjà travaillé avec ‘el Gato’ Acosta Esparza en La revanche des punks Oui Le violeur infernal.

Ce que le scénariste n’a jamais imaginé Carlos Valdemar et le réalisateur lui-même est qu’ils allaient générer une coïncidence entre sa fiction et la réalité par rapport à Moro. C’est parce que dans Le procureur de fer son personnage se rend sur une chaîne de télévision avec ses frères pour assassiner le journaliste Romano (interprété par Ramón Menéndez) avec des armes à feu, ceci après avoir reçu l’ordre de Mme Pineda de l’éliminer parce qu’il s’enfonçait trop dans des affaires délicates avec le crime organisé.

Ironías de la vida, en même temps que le film était projeté, Moro a été arrêté et présenté aux médias comme l’homme responsable du meurtre de Manuel Buendía de quatre coups de feu en 1984. Alors que sur le réseau national « J’ai dit, ce qu’ils m’ont dit de dire », dans l’histoire fictive son personnage tente de persuader Ramona Pineda de la tâche d’éliminer le journaliste Romano en lui disant qu’il vaut mieux faire attention à la présence de le procureur, car « cela dépend de nous, ama (sic) ».

Au fil du temps, après avoir purgé sa peine en prison, Moro a quitté la prison en assurant qu’il était le bouc émissaire d’un crime politique dans lequel il n’avait rien à voir, qu’il n’avait pas assassiné Manuel Buendía. D’autre part, le fait que Damián Acosta Esparza ait inclus dans Le procureur de fer la thématique des attaques et des homicides contre les journalistes, ceci après l’affaire Manuel Buendía, était une simple coïncidence qu’à aucun moment il n’a voulu nuire à l’acteur.

Entre le fait que le cinéma ressemble à la vraie vie, ou que la réalité ressemble de plus en plus à la fiction, la vérité est que le carrefour de Moro entre ces deux mondes était le méchant du film. Et au final, la réponse à la question à laquelle fait allusion le documentaire Netflix est toujours à l’antenne : Qui a tué Manuel Buendia ?