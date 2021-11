Les émissions de télévision Dungeons & Dragons sont une priorité absolue pour l’eOne de Hasbro

Alors que le nouveau Donjons & Dragons film terminé en août de cette année et devait être un redémarrage autonome de la franchise, il est devenu évident à travers des interviews récentes que le film se connectera à un plan beaucoup plus grand pour la propriété de jeu populaire comme une multitude d’émissions de télévision se dirigent vers le petit écran d’eOne. Le président de Global Television pour la division divertissement de Hasbro, Michael Lombardo, a récemment révélé dans une interview que parmi les nombreux projets basés sur Hasbro à venir dans un avenir pas si lointain.

Donjons & Dragons a eu un parcours mitigé à la télévision et au cinéma, la série animée des années 1980 ayant un lien très lâche avec son homonyme mais étant extrêmement populaire lorsqu’elle est produite par TSR et Marvel Productions. En revanche, un film d’action en direct sorti en 2000 et mettant en vedette Jeremy Irons, Marlon Wayans, Thora Birch et Justin Whalin, a été grièvement mutilé et n’a pas réussi à récupérer son budget de 45 millions de dollars. Cette fois-ci, le nouveau film et la série prévue espèrent amener le monde de Donjons & Dragons à la vie en live-action avec plus de succès que le dernier run out.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Notre grand objectif en ce moment est Donjons & Dragons, » Lombardo a déclaré à Deadline. « Quand je me suis assis pour la première fois avec Darren [Throop, eOne’s CEO] et Steeve [Bertram, eOne’s President of Film and Television], sachant que Dungeons fait partie du portefeuille Hasbro était incroyablement excitant pour moi. C’est un monde et une partie de celui-ci est, ses défis sont wow, par où commencer ? Nous ne voulons pas qu’il s’agisse d’une seule émission, nous développons donc une approche à plusieurs volets pour la télévision, un certain nombre d’émissions scénarisées et non scénarisées, et nous espérons mettre cela sur le marché au début de l’année prochaine. »

Lombardo a continué à avouer qu’il ne joue pas au jeu lui-même, mais a trouvé de nombreux cinéastes extrêmement passionnés par le monde dans lequel il habite. « Je n’étais pas un Donjons & Dragons kid, et peut-être que je suis trop vieux pour ça, mais les gens qui l’ont joué, ils continuent à le jouer, c’est tellement significatif. Ils sont tellement passionnés par ça, et nous avons eu de nombreuses discussions et beaucoup de cinéastes intéressants, c’est juste de trouver la bonne équipe qui a des jambes, qui se sent fraîche en ce moment. Nous avons un gros film qui est en cours de publication en ce moment et qui sortira en premier, donc nous essayons également de naviguer dans la marque de manière plus holistique afin que le film ne se sente pas à part, mais connecté d’une manière ou d’une autre à un univers plus vaste. »

Bien qu’il y ait actuellement beaucoup de nouveaux projets à venir pour les fans de Donjons & Dragons d’eOne, une émission non scénarisée, Donjons & Dragons Presents : Appel à l’aventure, qui voit le casting de l’émission jouer D&D en temps réel grâce à la participation du public, a diffusé son premier épisode sur les chaînes G4 Twitch et YouTube. Bien qu’il s’agisse d’un ajout discret au D&D franchise en dehors des jeux eux-mêmes, c’est un très bon tremplin vers les productions à gros budget qui nous attendent dans les prochaines années.





Ernie Hudson explique pourquoi le redémarrage de Ghostbusters a échoué avec les fans Ernie Hudson pense que le film Ghostbusters sorti en 2016 aurait été plus accepté par les fans s’il n’y avait pas eu un redémarrage complet.

Lire la suite





A propos de l’auteur