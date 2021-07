Rafferty Law : le fils à succès de Jude Law qui suit ses traces et est sa copie exacte

Jude Law Il est l’un des grands acteurs des dernières décennies pour avoir fait partie de grands titres tels que Intelligence artificielle IA, The Aviator, Sherlock Holmes, Hugo, The Grand Budapest Hotel Oui Roi Arthur : La Légende de l’épée. De plus, il est actuellement l’un des visages les plus importants de la saga des Animaux Fantastiques, jouant Albus Dumbledore, ainsi que Marvel pour son rôle de Yon-Rogg dans Captain Marvel. Sans aucun doute, nous parlons d’une grande star, mais aujourd’hui nous ne nous concentrerons pas sur lui.

Rafferty Il est l’aîné de ses six enfants et est reconnu depuis quelques années comme la copie conforme de son père, ayant une apparence similaire à celle de Jude dans sa jeunesse. C’est l’exemple clair du fonctionnement de la génétique, puisque ce sont deux gouttes d’eau à la manière de l’acteur du début des années 2000. « Il y a cette comparaison tout le temps et je trouve ça drôle parce qu’évidemment nous nous ressemblons beaucoup. C’est mon père. »a-t-il déclaré dans une interview.

Comme d’habitude dans ces cas, les enfants des stars ont tendance à avoir un accès plus favorable lorsqu’ils souhaitent rejoindre le monde du divertissement, et le jeune de 24 ans a pu profiter de cette possibilité dans l’environnement pour ouvrir différentes portes. . La vérité est que ce n’est pas seulement un nom de famille, puisque a un grand talent pour le théâtre, la musique et le mannequinat, pointant vers plusieurs fronts où il peut se développer de manière formidable.

Malgré un nom important, il sait qu’il doit ouvrir sa voie : « Je suis quelqu’un qui essaie de ne se comparer à personne. Vraiment, j’essaie de me faire. Mon père est mon meilleur ami, nous avons toujours été très proches. », a-t-il assuré. D’un autre côté, il est un grand admirateur de son père et l’a clairement dit : « J’ai toujours aimé sa façon de s’habiller, il aimait les baskets et ça m’a amené à les aimer aussi. Il aime la musique et ça m’a amené à la même chose ».







Son premier grand rôle est venu cette année pour le film Tourner, que vous pouvez voir dès maintenant sur le service de streaming HBO Max. Le film suit un artiste graffeur qualifié à Londres qui essaie de trouver sa place après la perte de sa mère. « Ce fut l’une des expériences les plus agréables et les plus intenses que j’aie jamais vécues », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec Magazine du pays des merveilles.