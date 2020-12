Future et Joie Chavis célèbrent le deuxième anniversaire de son fils Hendrix avec des messages aimants

Le rappeur a adoré son petit garçon dans une série de messages.

Nous ne voyons pas régulièrement Future donner des cris d’anniversaire à ses enfants, mais le père de sept enfants (?) A pris un moment pour saluer son tout-petit, Hendrix Wilburn. Future et Joie Chavis ont surpris le monde en annonçant qu’elle était enceinte de son enfant il y a des années, et l’ancien couple est heureux de coparentalité depuis. Lundi 14 décembre, Future a partagé une série de photos de leur fils alors qu’il regardait de plus près son petit garçon. Sur une photo, Future est vu tenant Baby Hendrix immédiatement après sa naissance. « Bébé HENDRIX. Mon [red heart emoji] », a écrit le rappeur. » #itsmytwinsbirthday. « Dans une autre diapositive, le rappeur a écrit: » HENDRIX DAY. « Sur sa page, Joie a écrit: « Joyeux 2ème anniversaire à mon petit garçon Hendrix. Je t’aime tellement Pop! » Plus tôt cette année, Joie a abordé les idées fausses sur sa vie et a été qualifiée de «chercheuse d’or» parce qu’elle a des enfants à la fois par Future et Bow Wow. «J’ai toujours travaillé depuis l’âge de 15 ans», a-t-elle déclaré en mars. « Je ne sais pas ce que c’est que de ne rien faire. Donc, je pense que c’est la plus grande idée fausse et ça ne me dérange pas du tout. Parce que les gens qui me connaissent savent que je suis tellement plus que ça et je montre cela avec mes actions. Je n’ai pas à le crier. « Découvrez les heureux parents qui célèbrent leur petit garçon ci-dessous.

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram