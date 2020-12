"Loup-garou: l’Apocalypse – Earthblood" montre un nouveau gameplay

Il y a du nouveau matériel de jeu pour le RPG d’action « Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ». Dans une vidéo commentée, le développeur Cyanide présente le personnage principal Cahal et ses compétences. Le héros du jeu a trois formes de transformation différentes, qui devraient toutes se jouer fondamentalement différentes.

Dans « Werewolf: The Apocalypse – Earthblood », nous nous glissons dans le rôle du guerrier loup-garou Cahal, dont le travail est de sauver la nature de la destruction. Entre autres, il se bat contre la compagnie pétrolière Endron. Dans la nouvelle bande-annonce de gameplay, les développeurs montrent ce que le guerrier loup-garou peut faire.

La Trinité de Cahal: humain, loup, loup-garou

La vidéo se concentre sur les trois formes de transformation de Cahal: la forme humaine, le loup et le loup-garou. Lorsque Cahal est en déplacement en tant que personne, il peut interagir avec son environnement et d’autres personnes. Par exemple, il peut pirater des ordinateurs ou parler à des gens. Si nécessaire, il peut également se battre sous cette forme, mais ses compétences se limitent à des attaques sournoises et à une arbalète pour tuer à distance.

La forme de loup de Cahal est particulièrement adaptée à l’exploration de zones inconnues et à l’infiltration des bases ennemies. Sous cette forme, le guerrier loup est particulièrement rapide et ses sens aigus lui permettent de rendre les ennemis visibles de loin.

Et bien sûr, Cahal peut aussi se transformer en loup-garou. Cette forme dite de crinos est parfaite pour déchirer les ennemis en morceaux. Dans le formulaire Crinos, vous pouvez également basculer entre deux styles: l’agilité et la force. Le style d’agilité donne au loup-garou une vitesse de déplacement rapide et il peut effectuer des combos. Si les joueurs décident du style de force, le loup-garou perd beaucoup de vitesse, mais cause plus de dégâts. Comme l’explique un développeur chez Cyanide, vous devriez pouvoir basculer de manière transparente entre les deux styles.

Lorsque Cahal inflige des dégâts aux ennemis, une barre de colère se remplit également. Si celui-ci est rempli, il peut effectuer des mouvements spéciaux ou tomber dans la rage. Dans cet état, les guerriers loup-garou utilisent les avantages des deux styles de combat en même temps, mais les joueurs devraient également perdre un peu de contrôle sur le contrôle du héros.

Le vieux remède maison anti-loup-garou: l’argent

Les adversaires ont-ils même une chance contre un guerrier loup-garou aussi puissant? Oui, ils l’ont fait, car dans « Werewolf: The Apocalypse – Earthblood », aussi, un métal précieux spécial est la grande faiblesse du loup-garou: certains adversaires tirent sur Cahal avec des balles d’argent. Les dégâts des boules d’argent raccourcissent la barre de vie du héros et ne peuvent pas être régénérés.

Certains des ennemis sont également possédés par des esprits maléfiques et peuvent ainsi se transformer en d’autres êtres. Sous cette forme, ils peuvent même prendre la forme de loup-garou de Cahal.