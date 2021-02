L’adjoint du shérif a déclaré que Tiger Woods ne savait pas à quel point il avait été gravement blessé dans un accident

Le premier adjoint sur les lieux de l’accident d’une voiture impliquant Tiger Woods a déclaré AUJOURD’HUI que le golfeur légendaire était calme, mais ne semblait pas conscient de la gravité de sa blessure avant d’être transporté à l’hôpital après l’épave de mardi.

L’adjoint du shérif du comté de Los Angeles, Carlos Gonzalez, a parlé mercredi à Craig Melvin de ce qu’il a vu après que le SUV de Woods ait roulé plusieurs fois sur une autoroute de Californie.

Gonzalez a déclaré qu’il était arrivé sur les lieux six minutes après que les députés aient reçu un appel au 911. Il a dit avoir trouvé Woods conscient dans son véhicule accidenté à environ 40 pieds de la chaussée.

« Je ne pense pas qu’il était conscient de la gravité de sa blessure à ce moment-là. Cela pourrait être un mélange d’adrénaline, cela aurait pu être un choc », a déclaré Gonzalez AUJOURD’HUI. « Encore une fois, c’était très rapide, le moment où je suis arrivé à partir du moment où il s’est retourné, donc je ne sais pas s’il a eu le temps d’évaluer complètement ses blessures. »

Woods était « réactif et en convalescence dans sa chambre d’hôpital », ont écrit ses représentants dans un communiqué sur son Compte Twitter tôt mercredi matin.

Le golfeur superstar a subi des «blessures orthopédiques importantes» à la jambe droite inférieure qui ont été traitées par une chirurgie d’urgence dans laquelle une tige a été insérée dans son tibia pour stabiliser les fractures, selon Anish Mahajan, médecin-chef et PDG par intérim de Harbour-UCLA Medical Centre.

Des vis et des broches ont également été utilisées pour traiter les blessures au pied et à la cheville, a déclaré Mahajan dans le communiqué.

Le communiqué de Mahajan a déclaré que Woods souffrait de « fractures ouvertes comminutives affectant les parties supérieure et inférieure des os du tibia et du péroné ». Il a également eu « un traumatisme au muscle et aux tissus mous de la jambe nécessitant la libération chirurgicale de la couverture des muscles pour soulager la pression due à l’enflure », a déclaré Mahajan.

Le correspondant médical de NBC News, le Dr John Torres, a déclaré AUJOURD’HUI mercredi que ces blessures auraient pu potentiellement entraîner la perte de la jambe de Woods si les premiers intervenants et les médecins n’avaient pas agi rapidement.

« La grande préoccupation était l’amputation parce que s’il n’obtient pas cela (soulagement de la pression musculaire) fait rapidement – je veux dire rapidement dans une heure environ – il pourrait envisager une amputation de cette jambe », a déclaré Torres.

La fracture dans sa jambe droite était grave d’après la description donnée par Mahajan, a déclaré Torres.

« Comminuté signifie essentiellement que cet os a été brisé en plusieurs parties, ce n’était pas seulement une fracture propre, il avait plusieurs fractures, donc quand ils sont chirurgicalement, ils doivent réparer tous ces morceaux, les reconstituer tous ensemble, s’assurer que c’est stable », a déclaré Torres.

Woods, 45 ans, a été blessé dans un accident d’une voiture à 7h12 PST mardi lorsque son Genesis GV80 s’est renversé à la frontière de Rolling Hills Estates et de Rancho Palos Verdes, en Californie, a déclaré le département du shérif du comté de Los Angeles. La cause de l’accident fait l’objet d’une enquête et Gonzalez n’a pas vu de signes de déficience sur les lieux de l’accident.

« Sur les lieux, nous recherchons des preuves d’intoxication comme s’il y a une odeur de boisson alcoolisée ou s’il y a un récipient ouvert ou un médicament sur ordonnance », a déclaré Gonzalez. « Pour le moment, nous n’avons vu aucune preuve de déficience et quoi que ce soit au-delà en termes de toxicologie médicale, je ne serais pas au courant pour le moment. »

Le père de deux enfants était conscient lorsqu’il a été retiré du SUV, a déclaré mardi le chef des pompiers du comté de Los Angeles, Daryl Osby, lors d’une conférence de presse. Des photos de la scène montrent l’avant du véhicule détruit et la police a déclaré qu’elle avait besoin d’une hache et d’autres outils pour retirer Woods du SUV.

Gonzalez a déclaré que Woods était resté calme alors qu’il lui posait des questions d’évaluation sur les lieux avant de déterminer qu’il devait appeler les pompiers pour sortir Woods de l’épave.

«J’ai vu des collisions qui n’avaient pas l’air aussi graves où les occupants ont été beaucoup plus gravement blessés», a-t-il déclaré. « Je pense que c’est juste un témoignage du fait qu’il portait une ceinture de sécurité, les airbags fonctionnaient comme prévu et les véhicules modernes sont beaucoup plus sûrs qu’ils ne l’ont jamais été. »