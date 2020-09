Plaisir féminin: pourquoi de plus en plus de femmes regardent du porno

Il est bien connu que non seulement les hommes mais aussi les femmes regardent du porno. La différence est que vous en parlez moins. Mais les femmes ont-elles tendance à regarder du porno qui montre le regard féminin ou est-ce que cela n’a pas d’importance?

«Très honnêtement», dit Marion (39 ans) énergiquement, «je suis ennuyé par le bohei sur le sujet du regard masculin contre le regard féminin». Les deux termes, qui venaient à l’origine de la théorie cinématographique, décrivent la vision masculine et féminine de quelque chose, comme l’acte sexuel. Ce n’est pas une découverte nouvelle et il est bien connu que les femmes dans la perspective masculine des films pornographiques déprécient souvent leur propre désir est volé. Le pouvoir sexuel appartient généralement exclusivement à l’homme, la femme n’est qu’un moyen pour parvenir à une fin et doit être gentiment subordonnée à la sexualité masculine.

Aussi à cause de cette inégalité sexuelle, de plus en plus de femmes sont entrées dans l’industrie du cinéma porno ces dernières années. Derrière la caméra, pas devant elle. L’un des réalisateurs les plus connus du porno, dans lequel la femme n’est pas martelée pour le plaisir de l’homme – pour le dire avec désinvolture dans la pornographie – est Erika Lust. Le producteur de films suédois se concentre sur les femmes, leur désir, leur sexualité et surtout – leur dignité.

Éducation sexuelle sur Internet

Même s’il y a de plus en plus de femmes qui vivent ouvertement leur désir sexuel, l’industrie du porno est toujours un domaine masculin. Dans de nombreux pornos (au regard masculin), les actrices sont humiliées et servent exclusivement le plaisir égoïste du spectateur masculin. Néanmoins, les femmes regardent également de plus en plus souvent du porno. Il n’est pas exagéré de dire que la génération du millénaire est devenue adulte avec l’utilisation de la pornographie. L’accès aux films sexuels n’a jamais été aussi simple qu’aujourd’hui. Lena, 22 ans, dit que ce ne sont pas ses parents qui l’ont informée, ni même l’école ou – le magazine jeunesse “Bravo”, comme c’était le cas avec les enfants des années 80 et 90 – mais exclusivement du porno sur Internet.

Ses fantasmes sexuels, elle raconte librement l’histoire, se rapportent largement à ce qu’elle a vu dans les films sexuels. Tout d’abord, cela semble non seulement triste, mais presque serein, sans émotion, stérile. Alors pas de palpitations avant le premier baiser français profond? Pas de sensation de picotement lorsque votre premier ami glisse presque timidement sa main sous le T-shirt? “Oui, oui”, argumente Lena, “mais j’aime aussi quand il me frappe fort”. Comme Lena, Marion dit aussi qu’elle aime beaucoup quand – pendant qu’elle fait l’amour avec son partenaire – un porno tourne: “Pas de film hardcore, quelque chose de classique, aussi plein de clichés pour moi”.

Marion et Lena ne sont que deux des nombreuses femmes qui aiment regarder du porno. Tous deux disent aimer particulièrement la représentation brute, explicite des scènes, qui après un peu de plaisanterie entre les protagonistes se limite à l’acte purement sexuel. Marion dit: “Quand je suis excitée, je ne veux pas voir une histoire d’amour dans laquelle un professeur de littérature récite des poèmes de Goethe à son élève.”

Le porno est pour tout le monde

En 2018, l’un des sites Web pornographiques les plus célèbres a mené une étude. En conséquence, 24% des consommateurs de leur offre Internet étaient des femmes, l’année précédente, ce chiffre était de 21%. Bien que, selon une autre étude, presque une femme sur trois traite du contenu pornographique au moins une fois par semaine, le stéréotype selon lequel la pornographie est principalement, sinon exclusivement, consommée par des hommes persiste.

Mais contrairement aux hommes, de nombreuses femmes trouvent mal à l’aise de dire qu’elles consomment du porno. Le tabou sur la consommation de porno féminin a également quelque chose à voir avec la peur de la salope. Une femme qui exprime sans vergogne sa luxure reçoit toujours le cachet d’être une salope dans notre société si tolérante. Dans ce contexte, il semble presque grotesque de se référer aux femmes qui nient ou rejettent la consommation de pornographie comme «glaciales» ou «tendues».

Lena admet ouvertement s’asseoir devant son ordinateur au moins trois fois par semaine et regarder du porno. Surtout “du porno normal”, dit-elle. Lorsqu’on lui a demandé ce que le «porno normal» est pour elle, elle répond: «Aucune dans laquelle les femmes sont continuellement pénétrées et cultivées». Surtout, elle suscite la convoitise de l’homme dans le porno, qui ne peut plus le supporter et aspire à la femme. C’est le sexe animal, lié à la reconnaissance sur les visages des femmes, souvent uniquement de la luxure feinte, mais jamais de la honte.

Des femmes confiantes qui vivent leur désir

Marion, 39 ans, dit qu’elle aimerait voir plus de pornographie qui adopte le point de vue féminin, mais souvent elle n’arrive pas à la trouver: “Je ne veux pas chercher éternellement ou souscrire un abonnement. Pour être honnête, ça m’intéresse pas tellement si ce que je vois est maintenant extrêmement féministe. Il existe différents types de porno, de toute façon j’ai tendance à regarder le soft. ” Elle ne stimule l’acte pur que pour sa satisfaction. “Avance rapide. Deux personnes qui ont des relations sexuelles l’une avec l’autre. Le désir de l’homme, la femme qui se donne à lui, fini. Si je veux une soirée cinéma romantique, je vais au cinéma.”

Il est bien connu que la pornographie peut être un grand danger pour sa propre sexualité, en particulier pour les jeunes. Et peut-être que la percée dans le porno d’un point de vue féminin n’est pas aussi grande que prévu. Mais de plus en plus de femmes confessent leur désir et leur sexualité, qui s’accroche toujours à une image de lumière sortant du plafond. Bien que la domination masculine soit superficielle dans beaucoup de pornographie, cela ne signifie pas que les femmes qui regardent ces films pour se satisfaire sont soumises. Au contraire.

Le monde du porno n’est pas uniquement composé de films hardcore. Derrière l’affirmation: «J’ai des fantasmes sexuels méchants, je regarde du porno», dans le cas de Marion et Lena, il y a une chose avant tout: deux femmes sûres d’elles qui vivent leur désir.