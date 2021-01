Freeza reviendra bientôt dans « Dragon Ball Super »

Pop! Vinyl Figurine Pop! Vegeta - Dragon Ball Super

L'animé et manga le plus suivi de tous les temps est de retour en figurines Funko Pop! Cette nouvelle vague comprends Future Mai, Gohan, Hercule, SS Caulifla, Super Saiyan Kale et Vegeta!Cette figurine Funko Pop mesure environ 9cm et vient dans sa boîte-fenêtre Funko.