"cyberpunk 2077": Déverrouillez Et Utilisez Le Voyage Rapide

Night City est grand. C’est donc bien que « Cyberpunk 2077 » dispose d’une fonction de déplacement rapide avec laquelle vous pouvez vous téléporter à travers la métropole en un rien de temps. Nous expliquons comment la fonctionnalité fonctionne, ce qu’elle peut faire et ce qu’elle ne peut pas faire.

Vous pouvez explorer « Cyberpunk 2077 » à pied ou dans votre véhicule, mais c’est plus rapide avec des déplacements rapides: un clic sur la carte suffit et vous atterrissez à destination. Cependant, vous ne pouvez pas voyager rapidement depuis le début du jeu et vous ne pouvez pas non plus voyager de partout.

Débloquez Fast Travel: au début de la campagne

Le voyage rapide sera disponible dès que vous aurez terminé la mission dans laquelle vous rencontrez Evelyn pour la première fois au cours de la campagne. Vous devez donc terminer le prologue et quelques missions par la suite avant de pouvoir vous frayer un chemin à travers Night City.

Vous n’avez pas envie de courir? Dans « Cyberpunk 2077 », vous n’avez pas nécessairement à …

Utilisez les déplacements rapides: uniquement d’un point à un autre

Après cela, vous pouvez voyager rapidement et gratuitement en vous rendant dans des points de voyage rapides. Vous pouvez les reconnaître sur votre carte grâce au symbole de la flèche bleu foncé; dans le monde du jeu, ils ressemblent à des kiosques, des stations de métro ou des terminaux d’information touristique avec de grands hologrammes verts flottant au-dessus d’eux. Tenez-vous devant un point de déplacement rapide et activez-le. Une carte s’ouvre sur laquelle vous pouvez choisir votre destination. Après un bref écran de chargement, vous y apparaissez.

Remarque: vous ne pouvez voyager que depuis des points de voyage rapide vers d’autres points de voyage rapide. Ouvrez votre carte personnelle et sélectionnez une destination qui n’est pas possible. Cependant, vous pouvez marquer un point de déplacement rapide à proximité sur votre carte – le chemin le plus court pour y arriver sera alors indiqué sur votre mini-carte.

Le tourisme aide à voyager rapidement

Vous ne pouvez également voyager que vers des points de voyage rapides que vous avez débloqués. Il suffit que vous ayez marché ou conduit près d’eux une fois, vous n’avez pas à les sélectionner activement. Cela peut donc valoir la peine de faire un tour en voiture à travers l’ensemble de Night City au début du jeu. Ainsi, plus tard, vous aurez quelques points de voyage rapides dans chaque district vers lesquels vous pourrez vous téléporter.

Sommaire