Adam Driver et Lady Gaga ressemblent à une paire étrangement confortable et extrêmement improbable sur de nouvelles photos.

Les observations de l’insaisissable Adam Driver sont difficiles à trouver ces jours-ci, mais dans une tournure inattendue du destin hollywoodien, Lady Gaga vient de fournir aux fans de Driver un contenu indispensable mettant en vedette l’acteur sans médias sociaux.

Il semble que la deuxième année de la pandémie et la sécheresse des potins sur les célébrités aient finalement touché les gens alors que les fans spéculaient sur le fait que Gaga et Driver sortaient ensemble.

Est-ce que Lady Gaga et Adam Driver sortent ensemble?

Bien que ces deux-là ressemblent à des parents de la classe moyenne supérieure ayant un câlin romantique après le ski, tous les signes indiquent « non » sur le front des rencontres.

En fait, Gaga et Driver prouvent simplement leurs prouesses d’acteur (encore une fois) en posant d’une manière qui les fait paraître sérieusement convaincants en tant que couple … c’est exactement ce que les deux jouent ensemble dans leur prochain film.

Les deux acteurs devraient co-jouer la vedette dans « House Of Gucci » de Ridley Scott, qui devrait sortir le 24 novembre 2021 – juste à temps pour le 100e anniversaire de la maison de couture.

Le pilote jouera Maurizio Gucci, héritier du trône de Gucci. Gaga jouera sa femme Patrizia Reggiani, qui a engagé un tueur à gages pour assassiner son mari en 1995.

Driver et Gaga ne sont pas les seules stars que nous verrons dans le film. Al Pacino, Jared Leto, Jack Huston, Reeve Carney et Jeremy Irons devraient également apparaître dans le film.

Ainsi, bien que les deux forment une belle paire, il semble que la chose la plus proche de la romance que nous verrons entre Driver et Gaga est leur représentation d’une union sans amour qui est tragiquement devenue un mystère de meurtre.

Il y a plus que suffisamment de preuves pour confirmer que Gaga et Driver ne sont rien de plus que des collègues.

Adam Driver est marié à Joanna Tucker depuis 2013.

Photo: Ovidiu Hrubaru / Shutterstock

Bien qu’il existe des exceptions à toutes les règles, les règles généralement acceptées du mariage impliquent que les participants ne sortent pas avec les artistes primés aux Oscars et aux Grammy Awards avec lesquels ils travaillent.

Donc, étant donné que Driver est marié depuis juin 2013, je pense que nous pouvons supposer que lui et Gaga ne sortent pas ensemble.

On ne sait jamais, mais Driver et Tucker semblent assez solides. Et quand quelqu’un a une liaison, il ne la publie généralement pas partout sur les réseaux sociaux.

Driver a gardé sa relation avec sa femme, qui est également acteur, à l’abri des projecteurs. Il serait donc particulièrement probable qu’il veuille soudainement promouvoir une relation extraconjugale à la place.

Le couple a même réussi à garder leur fils secret pendant les deux premières années de sa vie et à ne jamais partager d’images de lui.

Lady Gaga sort avec Michael Polansky.

Si le mariage de Driver ne suffit pas à dissiper les fans, peut-être que la relation actuelle de Gaga l’est.

L’article continue ci-dessous

Gaga est lié à l’homme d’affaires Michael Polansky depuis le début de 2020. À notre connaissance, ces deux-là sont toujours aussi forts.

Gaga a même partagé une photo de leur baiser masqué lors de l’inauguration du président Joe Biden en janvier 2021 avec ses fans sur Instagram.

Bien que les décors de cinéma aient fait des couples de nombreux costars ces derniers temps – nous vous regardons Harry Styles et Olivia Wilde – le fait que Gaga se réfère à elle-même et à Driver uniquement sous le nom de Signore e Signora Gucci (l’équivalent italien de M. et Mme. Gucci) est encore un autre signe brillant de la probabilité qu’il n’y ait rien d’autre que la réalisation de films entre ces deux-là.

Le tournage du film n’a commencé que récemment en Europe, donc Driver et Gaga ne se connaissent probablement même pas depuis si longtemps.

Cela dit, le film est déjà censé être l’un des favoris de la cérémonie de remise des prix en 2022, alors peut-être pouvons-nous nous attendre à des échanges passionnants d’admiration comme ceux dont nous avons tous été témoins entre Gaga et Bradley Cooper lors de la promotion de « A Star Is Born ».

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements.