Ben Schwartz a déjà lu le script de « Sonic the Hedgehog 2 »

Peu de temps avant que la pandémie ne commence à paralyser les premières grandes salles de cinéma, le public du monde entier a pu profiter des débuts au cinéma de « Sonic l’hérisson», Qui a été bien accueilli par les fans de la saga du jeu vidéo de Sega, en plus de présenter le retour de Jim Carrey dans la comédie.

Ben Schwartz, acteur et comédien chargé de donner la parole au hérisson bleu, a révélé qu’il avait déjà lu le scénario et j’anticipe que le tournage commencera très bientôt. La suite a suscité une grande attente de la part des fans du personnage après avoir été révélé que Knuckles l’Echidna fera son apparition sur grand écran.

Aussi impressionnante que puisse être cette annonce, force est de constater que Jeff Fowler, réalisateur du film, a encore des plans pour d’autres surprises qui seront révélées en cours de route ou qui seront réservées pour le moment de la sortie du film. Schwartz partagerait quelques mots sur le sujet lors d’un récent entretien avec Comicbook.com

Je pense que Sonic commencera à tourner dans les prochains mois. Je ne sais pas vraiment quand, mais je sais que cela arrive et j’ai pu lire le script et ce sera super.

La présence de personnages supplémentaires de jeux vidéo dans le prochain épisode était quelque chose qui Chasseur J’ai fait un aperçu de l’année dernière, révélant que dans le premier film, je ne cherchais qu’à créer l’ambiance de l’histoire en présentant la première confrontation entre Sonique et le Docteur Robotnik. « Pour ce premier film, nous avons vraiment revu le jeu de 1991 et voir où tout a commencé et garder les choses simples », expliquait-il.

«Il y a beaucoup de grands personnages dans l’univers Sonic, mais le plus important est de se préparer Sonique et racontez un peu son histoire d’origine et faites-le de manière à ce que tout le monde tombe amoureux de lui en tant que personnage et en redemande. »

Après les réactions négatives avec la première bande-annonce du film, ce qui entraînerait un retard de plusieurs mois pour redessiner le personnage, Chasseur il déclarait qu’il était satisfait des résultats du box-office du film et de la façon dont les gens étaient captivés par le charisme du personnage. La suite de « Sonic la marmotteLa première du film est prévue le 8 avril 2022.