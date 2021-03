E Ink dévoile sa nouvelle technologie d’encre électronique couleur: des couleurs plus vives et des panneaux plus grands

L’encre électronique est une technologie très intéressante. Bien qu’il soit avec nous depuis longtemps et ses avantages en matière d’économie d’énergie, il n’a jamais fini de décoller depuis deux limitations importantes: la couleur et son temps de rafraîchissement. La première des limitations est de moins en moins limitée et E Ink a un nouveau panneau qui le démontre.





Sous le nom de Kaleido Plus, Le nouveau panneau couleur e-ink d’E Ink apporte amélioration de l’affichage et des performances. E Ink fournit des panneaux à encre électronique à la plupart des fabricants et là où elle a le plus innové ces dernières années, c’est dans les panneaux de couleur. Panneaux idéaux pour lire des bandes dessinées ou tout autre contenu qui va au-delà du simple texte.

Comme indiqué, les nouveaux panneaux peuvent affiche jusqu’à 4096 couleurs et 16 teintes en niveaux de gris. C’est en fait le même nombre de couleurs que sa génération précédente, mais il promet d’être des couleurs plus saturées qu’auparavant. Pour cela, l’encre électronique couleur a été placée de manière différente sur le panneau afin qu’elle soit plus proche de la couche finale et que la dispersion de la lumière soit moindre.

E Ink dit qu’ils ont également réussi à faire panneaux de plus grande taille que ceux qu’ils ont actuellement avec la première génération de Kaleido. Pourtant, ils limitent les panneaux du produit final à six pouces pour le moment.

Enfin ils disent que maintenant les transitions sont plus rapides qu’avant, évidemment sans avoir le rafraîchissement de l’écran d’une dalle LCD ou OLED. Il n’y a pas une si grosse boisson gazeuse, mais en même temps, le panneau n’est capable de consommer qu’une fraction de l’énergie consommée par un écran LCD ou un écran OLED.

Encre électronique dans les appareils grand public

Nous verrons très probablement ces nouveaux panneaux Kaleido Plus dans les lecteurs de livres électroniques. PocketBook fait partie des entreprises qui ont misé le plus sur elles pour permettre la lecture de bandes dessinées. Mais ces panneaux peuvent aussi être vraiment utiles sur des appareils plus interactifs, comme le reMarkable 2 ou un bloc-notes.

L’encre électronique a un énorme potentiel appareils où il est nécessaire d’afficher des informations constantes et (presque) statiques. En effet, il ne nécessite pratiquement aucun rafraîchissement et ne consomme aucune énergie tant qu’il n’a pas à modifier les informations qu’il affiche. Par conséquent, les lecteurs de livres électroniques ont une autonomie de plusieurs semaines ou il existe des tablettes avec des panneaux à encre électronique qui n’ont même pas de batterie.

