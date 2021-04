Netflix a de nouveau terminé un mois plein de premières et un autre qui se prépare avec tout a déjà commencé. La plate-forme a fait ses propres lancements importants en mars, tels que Aujourd’hui oui!, Sentinel, Moxie ou Vies de papier. En outre, ces derniers temps, il comprenait des productions anciennes et célèbres telles que Karate Kid ou crépuscule. C’est pourquoi le plus regardé du troisième mois de l’année comporte différents titres. Passez en revue les 10 films les plus choisis par les utilisateurs!

Les 10 films Netflix les plus regardés dans le monde en mars 2021

10 | OPÉRATION VARSITY BLUES: FRAUDE UNIVERSITAIRE AUX ÉTATS-UNIS

Première: 2021

Le sexe: film documentaire.

Dirigée par: Chris Smith.

Terrain: Au-delà des gros titres, enquêtez sur les méthodes utilisées par Rick Singer, l’homme qui a joué dans les scandales d’admission à l’université de 2019.







9 | LA FILLE SUR LE TRAIN

Première: 2021

Le sexe: Thriller en francais.

Dirigée par: Ribhu Dasgupta.

Protagonistes: Aditi Rao Hydari, Parineeti Chopra, Kirti Kulhari, Hiten Patel, Richie Lawrie, Ty Hurley, Avinash Tiwary, Lee Nicholas Harris, Vaunisha Kapoor, Sammy John Heaney, Persephone Hulewicz, Rene Costa, Nina Kumar.

Terrain: suivez les traces d’une femme nouvellement divorcée qui fantasme chaque jour sur un partenaire parfait qui vit dans l’une des maisons traversées par son train tous les jours. Cependant, un événement inattendu secoue la routine de sa vie.

8 | ON PEUT ÊTRE DES HÉROS

Première: 2020

Le sexe: aventure.

Dirigée par: Robert Rodriguez.

Protagonistes: Pedro Pascal, Christian Slater, Priyanka Chopra, Boyd Holbrook, Christopher McDonald, YaYa Gosselin, Akira Akbar.

TerrainLorsque des envahisseurs extraterrestres capturent les super-héros de la Terre, vos enfants doivent apprendre à travailler ensemble pour sauver leurs parents et la planète.







7 | FOU POUR ELLE

Première: 2021

Le sexe: la comédie.

Dirigée par: Dani de l’Ordre.

Protagonistes: Álvaro Cervantes, Susana Abaitua, Luis Zahera, Clara Segura, Aixa Villagrán, Paula Malia, Nil Cardoner.

Terrain: Après une nuit magique ensemble, Adri se rend volontairement à l’institution psychiatrique où vit Carla.







6 | Attention, je prends soin de toi

Première: 2021

Le sexe: Thriller en francais.

Dirigée par: J Blakeson.

Protagonistes: Rosamund Pike, Eiza González, Dianne Wiest, Peter Dinklage, Chris Messina, Isiah Whitlock Jr., Nicolas Logan.

Terrain: Un tuteur légal nommé par le tribunal escroque ses clients plus âgés et les garde sous sa garde. Mais sa dernière victime est livrée avec des bagages inattendus.







5 | LIVES DE PAPIER

Première: 2021

Le sexe: drame.

Dirigée par: Can Ulkay.

Protagonistes: Çagatay Ulusoy, Emir Ali Dogrul, Ersin Arici, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk.

Terrain: Dans les rues d’Istanbul, Mehmet, un ouvrier d’entrepôt de déchets malade, prend un jeune enfant sous son aile et est bientôt confronté à sa propre enfance traumatisante.







4 | MOXIE

Première: 2021

Le sexe: la comédie.

Dirigée par: Amy Poehler.

Protagonistes: Hadley Robinson, Amy Poehler, Alycia Pascual-Pena, Lauren Tsai, Josephine Langford, Ike Barinholtz et Marcia Gay Harden.

Terrain: Inspirée du passé rebelle de sa mère et d’un nouvel ami confiant, une timide de 16 ans publie un magazine anonyme dans lequel elle dénonce le sexisme dans son école.

3 | SENTINELLE

Première: 2021

Le sexe: action.

Dirigée par: Julien Leclercq.

Protagonistes: Olga Kurylenko, Guillaume Duhesme, Marilyn Lima, Andrey Gorlenko.

Terrain: De retour à la maison après une mission de combat traumatisante, un soldat hautement qualifié emploie des tactiques mortelles pour retrouver l’homme qui a agressé sa sœur.







2 | ILLUSIONS MORTELLES

Première: 2021

Le sexe: le suspense.

Dirigée par: Anna Elizabeth James.

Protagonistes: Kristin Davis, Dermot Mulroney, Shanola Hampton, Lora Martinez-Cunningham, Greer Grammer, Grayson Berry, Marie Wagenman.

Terrain: Une romancière à succès, souffrant du blocage de l’écrivain, engage une jeune femme innocente pour s’occuper de ses jumeaux. Alors que la romancière se livre dangereusement à son nouveau best-seller, la frontière entre la vie qu’elle écrit et celle qu’elle mène devient floue.







1 | AUJOURD’HUI OUI!

Première: 2021

Le sexe: la comédie.

Dirigée par: Miguel Arteta.

Protagonistes: Jennifer Garner, Edgar Ramírez, Jenna Ortega, Everly Carganilla, Julian Lerner, Nat Faxon, Hayden Szeto.

Terrain: Les parents essaient de passer une journée entière en disant simplement oui aux demandes de leurs enfants.