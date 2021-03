«  A Man on the Moon  » d’Andrew Chaikin relancé en tant que livre de la Folio Society

Lorsque « A Man on the Moon » d’Andrew Chaikin a été publié pour la première fois en 1994, un quart de siècle s’était écoulé depuis que les premiers astronautes ont marché sur la surface lunaire. Aujourd’hui, plus de 25 ans après sa sortie, une nouvelle version de luxe du livre est prête pour la prochaine génération d’explorateurs lunaires, les passionnés de l’espace et tous ceux qui se demandent ce que c’était que de voyager de la Terre à la Lune.

Décrit comme le compte rendu définitif du programme Apollo de la NASA par les astronautes eux-mêmes, « A Man on the Moon: The Voyages of the Apollo Astronauts » de Chaikin a été présenté à nouveau par The Folio Society sous la forme d’un ensemble illustré en deux volumes comportant une nouvelle préface et près de 200 photos organisées par l’auteur.

« J’ai un petit sous-programme en cours d’exécution dans ma tête et il mesure toujours la distance entre les missions Apollo et maintenant, alors qu’elles reculent dans le passé », a déclaré Chaikin dans une interview avec collectSPACE. «Chaque fois que nous avons un anniversaire, cela me rappelle cela et cela me fait me sentir encore plus obligé de publier ces histoires sur papier et de les diffuser dans le monde.

« J’ai fait ça avec » Un homme sur la lune « », a-t-il dit.

En rapport: Lecture d’Apollo 11: les meilleurs nouveaux livres sur les atterrissages sur la lune aux États-Unis

L’édition collector de la Folio Society de « A Man on the Moon » d’Andrew Chaikin est présentée en deux volumes. (Crédit d’image: The Folio Society)

Le produit de centaines d’heures d’entretiens avec 23 des 24 astronautes d’Apollo qui se sont envolés vers la lune, ainsi que de nombreux scientifiques, ingénieurs et contrôleurs de vol qui ont fait des missions les accomplissements historiques qu’ils étaient, « Un homme sur le Moon « a été reproduit par Folio tel que Chaikin l’a écrit à l’origine.

«Mon aspiration était d’être le meilleur écrivain possible», a déclaré Chaikin à propos de la décennie qu’il a passée à écrire le livre. « Je voulais être un conteur assez bon pour être à la hauteur du matériel spectaculaire sur lequel j’écrivais, que j’avais obtenu des astronautes, que j’ai intégré à toutes les recherches que j’ai faites. Je voulais me mettre à un niveau de narration qui serait à la hauteur de l’histoire que je racontais. »

La couverture rigide originale contenait plusieurs pages de petites photos en noir et blanc. La nouvelle édition Folio comprend des centaines d’images en couleur, dont beaucoup en pleine page, soigneusement choisies et préparées spécifiquement pour le livre de Chaikin, avec sa femme et co-auteur, écrivain et éditrice Victoria Kohl.

« Ce que Vicki et moi voulions faire était de choisir les images qui amélioreraient le récit dans chaque chapitre, chaque mission. Quelles étaient les images qui porteraient vraiment la narration à un nouveau niveau? » dit Chaikin.

Chaikin voulait également que les images soient fidèles à la vie, amenant le lecteur aussi près que possible de voir à quoi cela ressemblait pour les astronautes debout sur la lune.

« Pour cette raison, par exemple, j’ai sorti toutes les petites marques de Reseau – les petites croix vues dans toutes les images de la surface lunaire, qui étaient sur chaque photo à la suite d’une plaque dans la caméra. »

Au cours des 27 années écoulées depuis la sortie de la première édition, des scans haute résolution ont été effectués de chaque photo prise lors des missions Apollo. Chaikin a passé des centaines d’heures à nettoyer les scans bruts à utiliser dans le livre et a profité de leur résolution pour mettre en évidence les détails.

Chacun des deux volumes de la présentation par la Folio Society de « A Man on the Moon » d’Andrew Chaikin comprend huit pages pliantes avec des photographies panoramiques de la mission Apollo. (Crédit d’image: The Folio Society)

« Un exemple est le rocher Genesis, le morceau de la croûte primordiale de la lune que Dave [Scott] et Jim [Irwin] ramassé [on Apollo 15] », A déclaré Chaikin. » Il y a une superbe photo de ce rocher avant qu’ils ne le ramassent. C’est une photo couleur qui montre le rocher assis sur ce piédestal de poussière grise, tout comme Dave et Jim l’ont décrit. Et vous pouvez même voir, si vous regardez le rocher lui-même, il est assez bien couvert de crasse, le genre de crasse qui est restée collée au rocher pendant des millions d’années depuis qu’elle a été expulsée d’un cratère. Mais vous pouvez voir des stries de blanc au milieu montrant l’anorthosite [Dave and Jim] avait été formé pour reconnaître. «

« Vous pouvez le voir sur l’image. Et comme la photo est en haute résolution, vous pouvez la recadrer pour faire ressortir les détails d’une manière très convaincante », a-t-il déclaré.

Chaikin a également utilisé des images de Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, qui depuis 2009 étudie la lune, notamment en capturant les premières vues des sites d’atterrissage d’Apollo d’en haut.

« Donc, vous lisez, par exemple, dans le chapitre Apollo 11 sur le récit de l’atterrissage sur la lune et toute la tension dans ces derniers instants en tant que Neil [Armstrong] essaie de descendre en toute sécurité avant de manquer de carburant. Et puis vous tournez la page et il y a cette image vraiment incroyable de Lunar Reconnaissance Orbiter qui montre Eagle [the Apollo 11 lunar module], c’est l’étape de descente à ce moment-là, mais cela montre où ils ont atterri avec des détails incroyables. «

En rapport: Les 17 missions Apollo de la NASA sur la lune en images

Près de 200 photographies sont positionnées dans les deux volumes de « A Man on the Moon » de la Folio Society par Andrew Chaikin. Les images ont été organisées par Chaikin pour illustrer et faire vivre son texte relatant les missions Apollo sur la lune. (Crédit d’image: The Folio Society)

L’édition Folio de « Un homme sur la lune » comprend 56 pages de planches photographiques et un dépliant de huit pages dans chaque volume. Reliée en tissu et enfermée dans un étui illustré, la nouvelle version se vend 225 €.

Chaikin espère que le nouveau « A Man on the Moon » pourra aider à inspirer un nouveau public, y compris des membres de la génération Artemis, le titre que la NASA a donné à ceux qui grandissent et vivent une nouvelle ère d’exploration lunaire. L’agence spatiale travaille maintenant à faire atterrir le prochain homme et la première femme sur la lune au cours de la décennie en cours.

« Il n’y aura plus jamais un autre groupe d’êtres humains qui ont été les premiers à quitter leur planète d’origine pour visiter un autre monde », a-t-il déclaré à propos des astronautes d’Apollo. « Je pense que les enfants qui grandissent avec Artemis vont pouvoir se tourner vers des livres comme le mien et tant d’autres et découvrir ce que c’était dès les premières personnes qui l’ont fait pour la toute première fois. Et je pense qu’ils va juste être étonné par cela. «

Suivez collectSPACE.com sur Facebook et sur Twitter à @collectSPACE. Copyright 2021 collectSPACE.com. Tous les droits sont réservés.