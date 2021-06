Nathalie Emmanuel dit que les scènes de nu de Game of Thrones ont donné une mauvaise impression

S’il y a une chose à dire sur le casting de Jeu des trônes, la plupart d’entre eux n’avaient pas le luxe d’être prudes lorsqu’il s’agissait de tourner le drame fantastique avec son amour de la violence sanglante et de la nudité frontale. Nathalie Emmanuel, qui a joué Missandei dans la série George RR Martin, a eu sa juste part de perte de vêtements pendant son séjour dans la série, et elle a récemment révélé que faire la série avait un impact sur sa future carrière. L’actrice devrait apparaître pour la troisième fois dans le rôle de Ramsey dans le dernier Rapide et furieux film, F9, et c’était en parlant sur Josh Smith’s Faites-le régner podcast – via le New York Post – qu’elle a parlé de son passage dans le monde des Sept Royaumes.

« Quand j’ai fait Jeu des trônes, j’ai accepté certaines scènes de nu ou de nudité dans la série », Nathalie Emmanuel mentionné. « Et la perception d’autres projets, lorsque le rôle nécessitait de la nudité, que j’étais juste prêt à faire n’importe quoi parce que je l’ai fait dans cette émission. » Elle a poursuivi : « Ce que les gens n’ont pas réalisé, c’est que j’étais d’accord [to] termes et des choses spécifiques pour ce projet particulier, et cela ne s’applique pas nécessairement à tous les projets. »

« J’ai eu des gens qui me défiaient et me disaient: » Mais cette partie l’exige « , et j’ai dit: » C’est bien si vous l’exigez dans la partie; Je ne me sens pas à l’aise de faire ce niveau de nudité. Je le ferai ce montant, vous savez, je peux le faire, ce que je pense est nécessaire pour le rôle », a-t-elle poursuivi. « Franchement, si quelqu’un disait ‘Eh bien, nous avons besoin de cette nudité’, je dirais ‘Eh bien, merci beaucoup, j’apprécie votre intérêt mais ce n’est tout simplement pas ce que je pense être nécessaire pour cette partie et c’est un différence d’opinion et différences créatives et c’est très bien.' »

Emmanuel n’est pas le premier Trônes star de partager ce genre d’histoire, avec la propriété d’Hollywood Emilia Clarke, qui a joué Daenerys Targaryen, souvent nue, racontant Dax Shepard Expert en fauteuil podcast récemment : « Je suis beaucoup plus averti [now] avec ce avec quoi je suis à l’aise et ce que je suis d’accord pour faire. J’ai déjà eu des bagarres quand je me dis « Non, le drap reste relevé ». Et ils sont comme ‘Vous ne voulez pas décevoir votre Jeu des trônes Ventilateurs.’ Et je suis comme ‘Va te faire foutre.' »

Alors qu’Emmanuel a lutté pour ébranler certains aspects de l’héritage de Trônes, l’actrice britannique de 32 ans est apparue dans plusieurs autres films, dont deux Labyrinthe suites, ainsi qu’elle Rapide et furieux films, furieux 7 et Le destin des furieux. Elle a également joué dans la mini-série de Quatre mariages et un enterrement et a exprimé le personnage de Deet dans Netflix Le cristal noir : l’âge de la résistance. Son dernier film,F9, n’a pas reçu les critiques les plus favorables de la part des critiques, mais vient avec une franchise de longue date qui lui donnera sans aucun doute un coup de main lorsqu’il arrivera dans les salles le 25 juin. Cette nouvelle arrive de ComicBook.com.

Sujets : Game of Thrones