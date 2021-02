Est-ce l’appropriation ou l’appréciation culturelle hindoue de Rihanna Topless Instagram Pic?

Rihanna est accusée d’appropriation culturelle après avoir posé topless tout en portant un pendentif représentant le dieu hindou Ganesha.

La chanteuse a partagé l’image sur Instagram et Twitter pour montrer son slip en satin violet de sa collection de lingerie SavageXFenty.

Mais les utilisateurs de médias sociaux indignés se sont concentrés sur son choix d’accessoires.

Son choix de bijoux comprenait une chaîne de perles surdimensionnées et un grand pendentif Ganesha.

Ganesha est un symbole de sagesse et est souvent appelé à inviter le succès et la prospérité. Dans toute l’Inde et dans d’autres communautés hindoues, les statues de la divinité sont utilisées pour le culte et la prière.

Le ganesha est cependant largement utilisé dans d’autres religions et spiritualités, y compris les jaïns et le bouddhisme, ce qui a déclenché un débat sur le fait que Rihanna ne respecte pas la culture hindoue.

Voici ce que les médias sociaux avaient à dire sur la photo controversée de Rihanna.

Le caractère sacré de Ganesha a poussé certains utilisateurs de médias sociaux à critiquer Rihanna.

Un commentaire sur son Instagram disait: «Rihanna, porter une divinité indienne n’est pas une mode, ce n’est pas une tendance, il s’agit de respecter les communautés indiennes.»

Sur Twitter, de nombreuses personnes ont souligné que le choix de la pose de Rihanna tout en portant le pendentif était particulièrement offensant car il s’agit d’un symbole que de nombreux hindous considèrent comme sacré et pur.

Ce n’est pas la première fois que Rihanna bouleverse ses fans indiens cette année. Début février, la chanteuse a attiré les critiques de ses partisans indiens après elle a tweeté sa solidarité avec une manifestation d’agriculteurs indiens.

Cela a incité beaucoup de gens à l’accuser d’être mal informée et d’essayer de diviser l’Inde en encourageant les gens à protester contre les nouvelles lois mises en œuvre par le gouvernement sur l’utilisation des terres.

Un utilisateur de Twitter a souligné que la récente controverse de Rihanna sur Ganesha exposait son manque de sensibilisation ou de sensibilité envers les Indiens.

D’autres ont défendu la chanteuse dans ses commentaires sur Instagram en la remerciant d’avoir célébré leur culture sur Ganesh Jayanti, la date de naissance de Ganesha, et en disant: «Je suis hindou et ça me va tant qu’elle ne manque pas de respect à l’hindouisme.»

La chanteuse est restée silencieuse à propos de la réaction, il est donc impossible de savoir si elle tentait de célébrer l’hindouisme ou si ce n’était qu’un manque de jugement complet.

D’autres partisans ont souligné qu’accuser Rihanna de sexualiser le symbole est une question d’opinion personnelle, car beaucoup diraient que l’image topless n’est pas du tout sexuelle.

Ce n’est pas la première fois que Rihanna est appelée pour manque de respect envers les autres religions.

La marque SavageXFenty de Rihanna a été contrainte de présenter des excuses fin 2020 après avoir offensé la communauté islamique lors d’un défilé de lingerie.

L’émission présentait une chanson avec des vers islamiques sacrés, provoquant l’indignation de certains musulmans qui pensaient que danser en lingerie sur les vers tournait en dérision leur religion.

Maintenant, après avoir continué à manquer de respect aux religions et aux cultures, il est possible que Rihanna n’ait pas pris le temps d’apprendre de ses erreurs ou d’écouter ses fans des groupes minoritaires.

