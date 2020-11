Les réactions de RM et Jin à un stringray prouvent à quel point les membres de la ligne BTS Hyung sont différents

Jin aime la nourriture, le chant et l’ARMÉE BTS. Cependant, au fil des ans, les fans ont appris certaines choses que Jin n’aime pas. Cela inclut une créature marine qui a poussé Jin, ce chanteur du monde entier, à se tourner vers RM pour obtenir de l’aide.

Voici ce que nous savons des membres de la BTS Hyung Line et de leur expérience avec une raie.

Jin et Jungkook de BTS arrive à l’appel photo pour les 34e Golden Disc Awards | LE FAIT / Imazins via Getty Images

Jin est le membre le plus âgé du BTS, mais il y a techniquement 4 membres de la « ligne Hyung »

Il y a sept membres dans ce groupe K-pop primé. Ensemble, ils se sont produits aux Grammy Awards, aux Billboard Music Awards, aux MTV Video Music Awards et ont gagné des milliards de vues sur leurs vidéos YouTube.

Les membres les plus âgés de ce groupe K-pop comprennent les rappeurs J-Hope, Suga et RM. Le plus ancien des interprètes, cependant, est M. Worldwide Handsome Jin, un chanteur et le «visuel principal» de BTS. Même s’il est le membre le plus âgé, Jin a encore des moments de peur.

Les fans ont vu RM et Jin traîner avec des animaux dans le « PACKAGE D’ÉTÉ BTS 2018 à SAIPAN »

Il est peut-être le membre le plus âgé de ce groupe K-pop, mais Jin est encore assez jeune dans l’âme. Qu’il se moque de V et fasse des blagues pendant une diffusion en direct, Jin a un moyen de partager quelques facettes différentes de lui-même avec les fans. Au cours d’un «forfait d’été», les membres se sont même rendus à Saipan, où Jin a eu la chance de rencontrer des animaux.

Jin traînait avec une raie quand une autre est venue derrière lui. Jin avait peur de la queue et il a commencé à crier, se tournant vers RM pour obtenir de l’aide. Les autres membres de ce groupe K-pop ont commencé à rire en guise de réponse.

Finalement, Jin a eu la chance d’embrasser une raie, mais RM était intrépide pour le reste du défi. À un moment donné, le rappeur a commencé à faire des bruits de roucoulement à l’animal provoquant Ventilateurs pour noter comment il peut être intrépide en tant que rappeur mais toujours super chaleureux et gentil.

RM est le leader du BTS

Il n’a pas peur des raies pastenagues, mais c’est aussi un rappeur talentueux et le leader du BTS. En tant que l’un des membres parlant couramment l’anglais, RM est normalement celui qui répond aux questions d’entrevue à l’étranger. Cet artiste est également l’un des cerveaux derrière la musique de BTS, avec des crédits d’écriture sur des chansons comme «Boy With Luv» et «Intro: Persona».

Les fans peuvent voir plus de l’expérience de RM et Jin avec les raies pastenagues dans le forfait été 2018. Musique de BTS, dont le single «Stay Gold», «Dynamite» et Carte de l’âme: 7, est disponible pour le streaming sur des plates-formes telles que Spotify et Apple Music.