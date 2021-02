« Derrière ses yeux », aura la saison 2 sur Netflix?

Basé sur le roman de 2017 du même nom de Sarah Pinborough, « Behind Her Eyes » (« Behind Her Eyes » dans sa langue originale) est une mini-série de Netflix qui raconte l’histoire d’une mère célibataire entrant dans un monde de manipulations perverses en entamant une liaison avec son patron et une amitié secrète avec son épouse énigmatique.

La fiction à suspense psychologique britannique créée par Steve Lightfoot et réalisée par Erik Richter met en vedette Simona Brown, Eve Hewson, Tom Bateman et Robert Aramayo. De plus, les principales photographies de la série ont eu lieu à Londres et en Écosse de juin à octobre 2019.

Les six épisodes de la première saison de « Derrière tes yeux« Sont disponibles sur Netflix seulement depuis le mercredi 17 février 2021, mais les utilisateurs de la plateforme demandent déjà une deuxième livraison.

« DERRIÈRE VOS YEUX » AURA-T-IL LA SAISON 2?

Jusqu’au moment Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la fiction britannique, mais apparemment dans le dernier chapitre, il est fort probable que la sinistre histoire de Louise, Adele et David ne se poursuivra pas dans une nouvelle saison.

Non seulement parce qu’il a une fin fermée, mais aussi parce qu’il a été annoncé comme une série limitée. De plus, l’auteure Sarah Pinborough a déclaré à Express qu’elle pensait qu’il n’y aurait plus d’épisodes de « Behind Your Eyes ».

« Pas que je sache. «Je serais intéressé de voir où ils le prendraient, car c’est une fin assez proche. Mais si ça se passe bien, on ne sait jamais », a-t-il expliqué. Pour l’instant, Pinborough n’a pas écrit de suite à « Derrière ses yeux».

Cependant, si les chiffres de visionnage sont bons, peut-être que les créateurs décident de continuer l’histoire d’une manière ou d’une autre. Une option pourrait être de le transformer en une série d’anthologies et chaque saison se concentrera sur une histoire différente.

Il est également possible que Rob réapparaisse et que l’intrigue tourne autour de lui et de ce qu’il fera après la fin de la première saison de « Derrière tes yeux».

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, un service de streaming qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Qu’arrivera-t-il à Louise dans une éventuelle deuxième saison de « Behind Her Eyes »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «BEHIND YOUR EYES» SERA-T-ELLE SORTIE?

Oui Netflix renouveler « Derrière tes yeux« Pour une deuxième saison, le plus probable est que les nouveaux épisodes seront diffusés en 2022.